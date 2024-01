Todde pronto a correre per FdI 

Tutti in fila per un posto al sole e chi non ha speranze di vincere cercherà di fare un dispetto al rivale di corrente. Todde (ex Lega) è in pole per Fdi, mentre nel Pd nessun contributo alla chiarezza.

Chi è già da tempo in campagna elettorale è Ivan Mameli, il sindaco di Bari Sardo militante nei Riformatori. A meno di sorprese lo affiancherà Maria Tegas, vicesindaco dell’amministrazione comunale di Lanusei con primo cittadino Pd. Nel centrosinistra il Partito democratico, lacerato al suo interno dopo la lite a colpi di carte bollate approdata davanti al giudice per la leadership della segreteria. Il vertice regionale del partito potrebbe ricandidare il consigliere uscente Salvatore Corrias. Nella coalizione, in quota Psi, spuntano i nomi di Mimmo Lai, una vita nel Pd, e dell’ex sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, con Orizzonte comune.

Centrodestra in fermento

Gli equilibri in Fratelli d’Italia sono fragili. Il congresso del 9 dicembre scorso non ha dipanato i dubbi sui nomi dei candidati. Ma in cima alle quotazioni c’è Giorgio Todde, assessore regionale dei Trasporti fino al rimpasto deciso dal governatore Christian Solinas. Dopo l’addio (polemico) alla Lega, Todde si è avvicinato al partito di Giorgia Meloni anche in virtù dei buoni rapporti con la coordinatrice regionale Antonella Zedda. Non è un mistero che proprio la senatrice gradirebbe Todde quale candidato, nonostante qualche resistenza sul territorio. L’alternativa più lineare potrebbe essere il coordinatore Nicola Salis. Tra le donne la prima scelta cade su Silvia Melis o in alternativa Simona Demurtas, vicesindaco di Jerzu, che potrebbe bissare la candidatura del 2019. Piero Cannas, re delle preferenze nella scorsa tornata elettorale con 3.256 voti, può correre con il Psd’Az ma lo corteggia anche Alleanza Sardegna. Per la quota rosa di Forza Italia sarebbe in corsa Elisabetta Piroddi, di Jerzu, con la sua compaesana Giulia Mura possibile alternativa. A Giancarlo Serra, ex sindaco di Lotzorai e forzista della prima ora, ha chiesto la disponibilità alla candidatura il Partito liberale.

Intrighi a sinistra

«Io sono a disposizione del Partito democratico e della comunità che rappresenta. Sarà il Partito a decidere». Salvatore Corrias, unico consigliere ogliastrino uscente, glissa sulla sua posizione e attende le decisioni dell’assise dem. Se ne saprà di più, quasi certamente, l’8 gennaio, a margine della direzione regionale del Pd da cui emergerà anche il nome della quota rosa. È ambito dai vertici del Partito socialista Mimmo Lai, ex assessore comunale a Tortolì ed ex presidente del Consorzio industriale. Come lo è Massimo Cannas, sindaco di Tortolì fino a un anno fa, al quale strizza l’occhio Orizzonte comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA