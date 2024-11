Todde presiede la comunità del Parco 

«Ricostituita la Comunità del Parco. Poste le basi per una nuova valorizzazione di un’area dalle straordinarie potenzialità». La presidente della Regione, Alessandra Todde, con la convocazione a Cagliari dell’organo politico e di indirizzo del Parco nazionale dell’Asinara, ha tracciato la strada per una strategia condivisa di attuazione del nuovo percorso di governace. A distanza di 9 anni dall’ultima convocazione, nei locali di viale Trento, si è formalizzata la nomina del presidente e del vice della Comunità del Parco, nella persona della governatrice e del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e del terzo componente rappresentato dall’amministratore straordinario della Città Metropolitana, Gavino Arru. Presente anche il direttore Vittorio Gazale. «Con la ricostituzione di oggi e sulla base di un condiviso impegno di tutte le istituzioni coinvolte, la Comunità del parco si prepara a dialogare con il Ministro Pichetto Fratin per una pronta nomina del nuovo consiglio direttivo e per l’individuazione del presidente del parco che manca da 8 anni», ha detto Todde: «L’Asinara rappresenta un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. Il parco ha già dimostrato di essere lo strumento giusto per assolvere al meglio a queste funzioni, con la partecipazione reale e completa dei territori e delle comunità su cui insiste».

RIPRODUZIONE RISERVATA