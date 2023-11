Todde prepara il debutto Soru incontra i pastori 

È tutto pronto per l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Alessandra Todde. La candidata dello schieramento a trazione Pd-M5S inizierà domenica 3 dicembre a Nuoro «un lungo viaggio per la Sardegna, tra la gente». L’appuntamento è alle 10.30 all’ExMè in piazza Mameli. «Sarà un percorso per condividere e arricchire con il contributo di tutti la nostra visione, i nostri temi, le nostre soluzioni», annuncia su Facebook, «lo faremo assieme alle forze della coalizione e a chi ci ha aiutato a costruire la base programmatica su cui ci confronteremo. È il momento del noi e di cambiare tutto per costruire assieme la Sardegna che vogliamo».

Proseguono, intanto, gli appuntamenti dell'altro fronte del centrosinistra rappresentato da Progetto Sardegna, Progressisti, LiberU, Più Europa e Upc che sostiene la candidatura di Renato Soru. Prima un incontro sull’energia a Milis e poi a Bauladu per parlare di pastoralismo. In particolare, «c’è bisogno di una legge sul pastoralismo», ha dichiarato l’ex governatore, «che contenga una visione e una strategia generale per il comparto che genera più occupazione in Sardegna, soprattutto nelle zone interne, e produce assieme alle foreste un bene che comprendiamo ora quanto sia prezioso per la cattura di CO2». I due candidati procedono senza incontrarsi, dunque. I tentativi di favorire una corsa unitaria sono ancora in corso, ma trovare un punto di caduta diventa più difficile ogni giorno che passa.

RIPRODUZIONE RISERVATA