«Todde perfetta, Pd decisivo. Ora le riforme» 

Flashback: ore 18 e 15 di lunedì 26 febbraio, il sito della Regione dà Paolo Truzzu ancora avanti di alcune migliaia di voti, nel quartier generale di Alessandra Todde l’ottimismo mattutino è stato spodestato dalla paura della beffa. Piero Comandini invece risponde al cellulare col tono della festa: «Ci toccherà dire di esser stati i primi a battere Giorgia Meloni».

Aveva ragione lui, anche se la certezza arriverà varie ore dopo. «Ma io lo dicevo da tempo, che avremmo vinto», sorride ora il segretario regionale del Pd: «Solo che pensavate che non ci credessi davvero».

Vero. Quale segnale l’aveva convinto della vittoria?

«Il fatto che, in tutti i nostri incontri, vedevo gente nuova. C’era curiosità per la novità che stavamo proponendo. E i l voto ha dato ragione alla scelta del Campo largo: unire tutte le forze progressiste e autonomiste alternative alla destra che ha governato la Sardegna, e che governa il Paese».

Quindi è vero che le Regionali erano un laboratorio del Campo largo nazionale?

«Beh, diciamo che hanno dato un segnale di cui avevamo bisogno, dopo le Politiche del 2022 vinte dalla destra. La Sardegna è stata spesso un laboratorio positivo per l’area progressista: come segretario del Pd, avendoci creduto dall’inizio, mi fa piacere che il successo dell’alleanza col M5S sia partito dalla Sardegna».

Se aveste perso, sarebbe ancora qui a parlare da segretario?

«No. Mi sarei dimesso. Mi sarei assunto la responsabilità della sconfitta».

Cosa le ha detto Elly Schlein dopo la vittoria?

«Intanto sottolineo che è sempre stata molto rispettosa del mio ruolo e delle scelte del Pd sardo. Lunedì sera mi ha detto: complimenti, hai vinto».

Si diceva che Todde potesse vincere solo con un exploit del M5S.

«Invece il Pd è il primo partito, nonostante chi ci pronosticava sotto il 10%. C’è molta soddisfazione, visto anche il sacrificio nello scegliere una candidatura non espressa da noi».

Sacrificio? Per come siete divisi in correnti, forse è più facile lasciare ad altri le figure apicali anziché scegliere un nome interno.

«Non è così. Il Pd sa fare sintesi, capiterà nei Comuni. Ma in questa fase storica, in cui si doveva battere la destra, abbiamo messo davanti a tutto i valori dell’unità e dell’alleanza. A costo di convergere su un nome non del Pd».

Difficile per i vostri militanti sostenere un’esponente di quel M5S che vi chiamava “il partito di Bibbiano”?

«Quella è una fase superata. Oggi il M5S rappresenta, col Pd e altri, l’opposizione al governo Meloni. E con noi hanno combattuto per cinque anni la Giunta Solinas. Sono passati da Grillo a Conte, sono un partito meno populista, capace di proporre soluzioni, non solo forme di protesta».

Però la scelta vi ha portato a una scissione dolorosa.

«Il dolore è più personale che politico, perché ha riguardato amici di una vita. Però non parlerei di scissione, sono stati degli abbandoni personali».

Potrebbero rientrare?

«Non è all’ordine del giorno. Il nostro statuto è chiaro: chi si candida in altre liste, tra l’altro alternative alla nostra coalizione, è fuori dal partito».

Ma col polo creato da Soru ci sarà un dialogo?

«Visto il risultato, lo definirei un contenitore elettorale più che un polo politico. Non credo ci si possano aprire grandi discussioni. A noi interessa recuperare gli elettori».

Il fatto di essere andati molto meglio del M5S cambierà i rapporti nella coalizione?

«No, anche perché non ci sono solo Pd e M5S, ma un consenso distribuito anche tra i piccoli partiti. Questo ci aiuterà nel governo della Regione: tutti gli alleati dovranno sentirsi responsabili e coinvolti».

Però i posti in Giunta sono quelli che sono.

«Ma tutti sentiamo il peso della responsabilità storica. Sapremo guardare oltre gli interessi dei singoli partiti».

A quando la nuova Giunta?

«Subito dopo la proclamazione degli eletti, per dare il primo segno di discontinuità».

Ci anticipi i primi nomi.

«No, le assicuro, ancora non ci sono nomi. La prossima settimana inizieremo a ragionare con la presidente».

Al Pd 3 o 4 assessorati?

«Non è questo il punto. Per noi la priorità è la competenza e la riconoscibilità politica di chi entrerà nella Giunta».

Giunta politica, quindi.

«Me lo auguro. La politica ha il compito di attuare la delega ricevuta dal voto degli elettori».

Ma potranno esserci tecnici scelti dalla presidente?

«Possibile. Con lei e i partiti ragioneremo su tutto. Il “noi” non è solo uno slogan, ma un metodo di lavoro. Non saremo quelli del manuale Cencelli».

I consiglieri potranno fare gli assessori?

«Non c’è una regola. Ma se ci fossero consiglieri idonei per fare gli assessori, non direi che dovranno dimettersi».

E c’è un veto sui non eletti?

«Io privilegio sempre la competenza. Tra i non eletti ci sono nomi autorevoli che possono fare gli assessori».

Lei che ruolo avrà?

«Lo vedremo col Pd e la presidente. Sono a disposizione per risolvere i problemi, non per essere un problema».

Le liste del centrodestra vanno molto meglio delle vostre. Come se lo spiega?

«Sono state costruite dopo cinque anni di governo e di leggi finanziarie che hanno distribuito risorse qua e là. Un ritorno elettorale legato più ad alcuni candidati che ai partiti».

Cioè un voto clientelare?

«Non arrivo a dire tanto: dico che alcuni risultati sono il frutto di cinque anni di governo».

Truzzu ha perso con molta eleganza. Come ha detto Todde, potrete dialogarci?

«Gli riconosco grande coerenza e signorilità: sarà un leader con cui confrontarci. Sulle riforme importanti si deve dialogare con l’opposizione».

Quali sono le grandi riforme che avete in mente?

«Una priorità assoluta è cambiare la macchina organizzativa regionale, per velocizzare la spesa e cambiare il rapporto con imprese ed enti locali. Serve una regione più snella e funzionale. La legge base è vecchia di 47 anni, a volte le imprese devono chiedere autorizzazioni a tre assessorati».

Taglierete gli assessorati?

«Non conta il numero, conta creare una struttura adeguata ai tempi, la più snella possibile. E valorizzare le competenze presenti nell’amministrazione, che in questi anni hanno perso motivazioni perché è stata mortificata la competenza e premiata l’appartenenza politica».

Non l’ha fatto solo il centrodestra.

«Io parlo in generale».

Questa riforma non potrà durare una legislatura.

«No no, dev’essere fatta in pochi mesi. Anche la presidente ha idee molto chiare».

Quali altri obiettivi vi ponete per i primi mesi?

«Intervenire subito sulla sanità: senza controriforme, come abbiamo detto, ma garantendo visite e cure in tempi ragionevoli, e rafforzando la sanità territoriale. Altra emergenza, lo spopolamento».

Come lo affronterete?

«Con una legge sarda sull’istruzione, perché i giovani possano studiare in Sardegna; con l’uso delle risorse del Pnrr per le infrastrutture viarie e ferroviarie; e garantendo cure e servizi nei piccoli centri».

Cosa la fa essere ottimista sul vostro operato futuro?

«Il gioco di squadra. Mai un partito ha detto: o così o nulla. Zero egoismi, è un progetto collettivo. E la gente l’ha capito: ora tanti mi dicono che, se non riprenderemo a dividerci, ritorneranno a votarci».

E qual è il rischio da evitare?

«Non fare nei primi mesi della legislatura le riforme urgenti. Per dare risposte sui temi importanti non possiamo perdere tempo».

Ci dica anche una qualità e un difetto di Todde.

«La sua prima qualità è che studia bene i problemi. E poi è coerente, trasparente, competente. La persona giusta in questo momento».

Non ci ha detto il difetto.

«Per dirvelo dovrò conoscerla più a fondo...»

Mettiamola così: suggerisca anche a lei un errore da non fare.

«Le direi di non trascurare il Consiglio, l’altro pilastro del funzionamento della Regione. Sarà importante essere presente, creare un rapporto virtuoso con l’assemblea».

