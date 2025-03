Todde: «No alle scorie» E sulle rinnovabili: «Sì ma decidano i sardi» 

«Noi non siamo contro le rinnovabili, siamo contro la proliferazione selvaggia delle rinnovabili». Lo ha detto a Presa Diretta, che andrà in onda stasera a partire dalle 20.30 nella puntata “Rinnovabili indietro tutta” su RaiTre, la presidente della Regione Alessandra Todde, che è intervenuta anche sul deposito nazionale delle scorie: «Non lo vogliamo».

L’energia

La governatrice rivendica la peculiarità dell’Isola che da febbraio è amministrata dal Campo largo: «Non siamo il laboratorio di nessuno», ha spiegato. È anche, devo dire, seccante sentirsi sempre citare come caso studio. Noi siamo un'Isola che ha le sue prerogative e vuole assolutamente fare la transizione come dice lei e non come viene imposto da altri». La Sardegna, puntualizza Todde, «ha un ricco potenziale rinnovabile, ma deve essere principalmente per i sardi: deve essere gestito e deve essere pianificato dai sardi. Noi ti diciamo che cosa puoi fare, dove lo puoi fare, è nelle nostre competenze». Con la legge voluta da Todde, quella sulle aree idonee, sotto la lente della Corte costituzionale, è nata poi una nuova società pubblica con il compito di ammodernare le centrali idroelettriche sarde. «Noi abbiamo in questo momento industrie e attività produttive in Sardegna che usano energia termica. Vogliamo le infrastrutture minime necessarie per poter permettere alle zone industriali di poter accedere al gas». Quanto al metanodotto e all’ipotesi della dorsale, conclude Todde, «l'abbiamo detto in maniera chiara: il gas come energia di transizione».

Scorie

La governatrice è intervenuta anche sul deposito delle scorie. E, a una domanda sui benefici che ci potrebbero essere nelle bollette dei sardi da una nuova centrale sull’Isola, ha risposto: «No, perché sarebbe una centrale nazionale, probabilmente gestita da uno degli attori che in questo momento si muove sul libero mercato». In questo momento «le modalità di gestire industrialmente il nucleare», puntualizza Todde, «sono le centrali di vecchia generazione, perché anche i mini reattori sono tutte cose sperimentali». Insomma, «non è tutto oro quello che luccica», è la chiosa della governatrice. «Il popolo sardo, ma anche quello italiano in generale, si è espresso in maniera molto chiara con un referendum».

