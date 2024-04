Todde nella caserma forestale di Bolotana dopo il raid 

Dopo l’attentato di Bolotana la presidente della Regione ieri pomeriggio ha visitato la caserma forestale dove ha portato la sua solidarietà a Ottavio Meloni e Massimo Carta, presi di mira dagli incendiari. Le loro auto sono state devastate dal rogo. «Questi gesti sono deprecabili e vanno isolati. Tutte le istituzioni devono avere una postura molto solida, di condanna assoluta senza se e senza ma», ha detto Alessandra Todde. Con lei l’assessora regionale agli Affari generali Maria Elena Motzo e il sindaco di Bolotana Francesco Manconi.

In mattinata, a Nuoro, ha affrontato le emergenze del territorio in un incontro con il prefetto Giancarlo Dionisi. Si sono confrontati su strade, ferrovia, termovalorizzatore di Tossilo. «Temi centrali per lo sviluppo del territorio», ha precisato.

Per la presidente c’è un’urgenza su tutte, ovvero una nuova ferrovia che colleghi Nuoro e Abbasanta. «Cerchiamo di capire come poterlo fare, senza togliere nulla all’altra tratta, la Nuoro-Macomer, che dovrà essere ripristinata correttamente, ma per permettere al circondario e alla città di Nuoro di poter viaggiare verso Cagliari e Sassari senza problemi con molta più frequenza di quanto succeda oggi - ha detto -. Sarebbe un segnale di cambiamento rispetto alla connessione dell’Isola di cui Nuoro ha tanto bisogno».

Un altro punto forte è il progetto dell’Einstein Telescope a Lula. «Una cosa che voglio fare al più presto è istituire una cabina di regia, un’unità di progetto, sotto la presidenza perché merita un coordinamento complessivo. E ragionare in termini di università, ricerca, insediamenti che siano un volano per altro», ha annunciato Todde. La sua idea è il rilancio delle “zone periferiche” possa trascinare con sè quello dell’intera Isola. (m. o.)

