Todde navigatrice: «Il rally resta qui» 

Ittiri. Alessandra Todde è scesa in pista, in tutti i sensi, per difendere il Rally Italia Sardegna. Il giro alla Ittiri Arena, sulla Ford Puma Rally1 di Adrien Fourmaux, è stato forse il momento più visualizzato e cliccato della visita istituzionale compiuta ieri dalla presidente della Regione Sardegna, ma il significato è più profondo. È vero, il momento in auto è stato indimenticabile. «Al di là dell’esperienza unica ho apprezzato, al di là dell’adrenalina, la precisione. Dentro un’auto del genere si capisce quanto sacrificio, lavoro ed esperienza ci devono essere per arrivare a questi livelli. E ho percepito l’entusiasmo del pubblico». Numerosissimo.

Ma la questione affrontata coi vertici Aci ad Alghero - su tutti il presidente Sticchi Damiani, quello di Sassari Pes di San Vittorio e il segretario generale Capozza - è seria. Il contratto col promoter del Wrc blinda la Sardegna fino al 2025, però le voci di un tentativo di spostare la tappa italiana a Roma sono sempre più insistenti. Ma l’Isola, che da 21 anni ospita l’appuntamento iridato, non cede. E la Regione, partner di Aci nell’organizzazione, nemmeno.

«Lo difenderò con le unghie e con i denti, sono molto determinata e credo di averlo dimostrato», ha dichiarato la presidente Todde. «Qui rappresento i sardi e la Sardegna. Dobbiamo far vedere e capire che non è solo una vetrina, ma è preparazione, permanenza dei team, economia. Stavamo guardando i numeri coi vertici Aci e, a fronte dell’investimento della Regione, si generano diverse decine di milioni di euro di indotto». E, rivolta al numero uno del promoter Wrc ha aggiunto: «Unità d’intenti, non solo partner ma anche supporto organizzativo», pensando anche a eventi collaterali che aiutino a far conoscere la Sardegna. ( v.ch. )

