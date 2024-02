«Todde? La scelta migliore per l’Isola» 

«Alessandra Todde? La scelta migliore possibile, con una coalizione che vuole produrre un cambiamento positivo per questa terra che se lo merita tanto». Elly Schlein, ad Alghero per sostenere la candidata del Campo largo alla presidenza della Regione, ha trovato ad attenderla tantissime persone davanti al Cinema Miramare, troppo piccolo con i suoi 400 posti a sedere per poter accogliere tutti i presenti. «È una grande gioia», ha detto la segretaria del Pd salutando e stringendo le mani a esponenti politici e simpatizzanti del centrosinistra di mezza Provincia. Parole di elogio per Alessandra Todde: «È competente e innamorata della sua Sardegna». E grande stima anche per l’avversario Renato Soru ma, soprattutto, rammarico per essere arrivati divisi all’appuntamento elettorale. «È un dispiacere - ammette Schlein - e abbiamo fatto di tutto per evitarlo. Ho molto rispetto, l’ho sempre avuto di Renato Soru e penso che qui però l’avversario sia la destra e sia un avversario comune. So che Renato si è mosso convinto fin dall’inizio di poter vincere anche da solo, ma penso che sia ormai evidente che è indietro, è terzo nelle rilevazioni», ha svelato la segretaria del Pd, «e non vorrei che questa situazione finisse per favorire la vittoria della destra».

Laboratorio

Le elezioni regionali saranno decisive anche per la nascita del Campo Largo a livello nazionale. Il laboratorio politico sardo è un test. «Sono felice che qui, sui grandi temi del lavoro e della sanità pubblica, della mobilità, dei trasporti e dell’energia, siamo riusciti a creare una convergenza molto ampia con una candidatura credibile e competente». Poi le questioni che interessano tutti. «Il diritto alla salute», cita per primo Schlein, «purtroppo questo governo di destra, negli ultimi cinque anni, è riuscito a far retrocedere la sanità sarda dalla decima alla ventesima posizione».

I temi

Le politiche occupazionali: «Un governo ossessionato dall’immigrazione e che non vede l’emigrazione, i nostri giovani costretti ad andare via, dobbiamo invertire questa rotta, produrre opportunità di futuro qui e lo si può fare». E, ancora, la vertenza degli agricoltori: «Meloni dice di averli difesi dalle scelte dell’Europa. Io mi domando invece chi difende gli agricoltori dalle sue di scelte. Questo è un governo che non si è mai occupato del giusto prezzo nella filiera e ha pure tolto l’esenzione Irpef ai giovani agricoltori e oggi con una imbarazzante retromarcia cercano di tornare indietro». La questione dei trasporti, «ancora faticosa per i sardi, perché è mancata completamente la programmazione».

Quanto all’energia rinnovabile: «Sì – sostiene Schlein - ma non sui terreni agricoli dove fai altro consumo di suolo, semmai sui tetti, sugli edifici commerciali. Ricominciamo da lì, invece di esporre gli agricoltori al ricatto di grandi multinazionali che in un momento di crisi offrono delle palate di soldi per ricoprire il suolo coltivabile di pannelli». Sul diritto alla casa: «Per troppo tempo la sinistra ha abbandonato questo tema».

L’appello

Infine l’appello agli elettori. «Sostenere la candidatura di Alessandra è una gioia perché la stimo, ha sempre dimostrato di affrontare con grande competenza gli incarichi che ha avuto e di farlo sempre con amore per la sua terra. Per esortarvi con le parole di un grande uomo di sinistra, Enrico Berlinguer, adesso uscite da qui e cerchiamo tutti insieme voti casa per casa, piazza per piazza, strada per strada».

