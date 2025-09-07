Todde: «La migliore in campo, orgoglio sardo» 

Il mondo dello sport e della politica festeggia il successo della Nazionale donne di pallavolo. «Un trionfo», commenta la presidente della Regione, Alessandra Todde, «che porta con sé anche l’orgoglio della Sardegna grazie ad Alessia Orro, premiata come miglior giocatrice e miglior palleggiatrice del torneo. Spero diventi fonte di ispirazione per le generazioni più giovane». Subito anche la voce del presidente del Consiglio regionale: «La Sardegna intera», scrive Piero Comandini, «è orgogliosa di Alessia Orro. Questo successo è la testimonianza che gli atleti sardi con determinazione, coraggio e perseveranza raggiungono sempre più spesso risultati prestigiosi».

Fin qui l’Isola, ma la festa è nazionale e infatti comunica la propria contentezza il presidente della Repubblica: «Felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della pallavolo», il messaggio di Sergio Mattarella, che ha invitato la squadra al Quirinale. E la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive su X: «Le azzurre scrivono la storia: campionesse del mondo». Poi il ministro dello Sport, Andrea Abodi: «Le nostre meravigliose atlete d'oro, con il ct Velasco e tutto lo staff tecnico e l'intera famiglia della Federvolley, rappresentano l'Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell'impegno e della passione, del cuore e della ragione».

Se la gode anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: «Straordinarie, fantastiche, uniche: queste ragazze sono l'orgoglio dello sport italiano che si conferma una nazione leader nella pallavolo. Brave, avete commosso l'Italia». Ovviamente entusiasta il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi: «Questo titolo non appartiene soltanto alla nazionale azzurra, ma a tutto il grande movimento del volley tricolore: società, dirigenti, appassionati, fino a tutte le ragazze e i ragazzi che ogni giorno scendono in palestra con la voglia di giocare». Dal mondo dello sport anche la gioia del calcio: Inter e Milan scrivono su X «Grinta, talento, cuore. L'Italia femminile del volley è campione del mondo! Complimenti azzurre!».

Poi una parata di ministri. Daniela Santanchè: «Il presente dell'Italia è sempre più rosa». Alessandro Giuli: «È la dimostrazione di come l'impegno quotidiano, la preparazione e lo spirito di squadra possano diventare simboli vivi della cultura e della bellezza della nostra nazione». Alessandra Locatelli: «Talento, passione e determinazione che rendono orgogliosa l'Italia intera». Tommaso Foti: «Ragazze straordinarie, orgoglio italiano!». Elisabetta Casellati: «Grazie per averci fatto sognare, ancora una volta!». Adolfo Urso: «Orgoglio nazionale, esempio di talento e determinazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA