Todde: «Insularità nell’agenda dell’Ue» 

Inserire l’insularità nella risoluzione urgente sullo stato delle regioni e delle città, con cui il Comitato delle Regioni indica alla Commissione europea gli indirizzi di riforma delle politiche Ue: è una delle proposte avanzate dalla governatrice sarda Alessandra Todde ieri a Bruxelles, nelle interlocuzioni col sistema istituzionale Ue nell’ambito del Forum delle regioni insulari europee, promosso dalla Sardegna, con le quali è stata affermata con forza l’esigenza che la dimensione insulare sia rilevante nell’agenda politica della Commissione e del Parlamento europeo, affinché l’Ue si doti di strumenti legislativi utili a superare i fattori di svantaggio competitivo che penalizzano i territori insulari nel quadro del mercato unico europeo.

L’impegno di Todde ha riguardato anche il partenariato istituzionale tra regioni insulari europee, di cui la Sardegna è capofila, e che da quest’anno conta 8 regioni di 7 Stati membri. È stato dato nuovo impulso grazie a una sessione di lavoro in cui i vertici politici delle isole europee hanno posto le basi per un percorso di negoziazione con la Commissione europea su temi di comune interesse. La presidente ha firmato, con la rappresentante delle Baleari, vari emendamenti a una risoluzione del Comitato delle Regioni per inserire i territori insulari negli assetti di riforma delle politiche Ue.

