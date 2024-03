Todde: inizia il cambiamento Tremila voti il distacco finale 

A Oristano per la prima riunione post voto con gli eletti di maggioranza, la vincitrice delle Regionali Alessandra Todde sa già che il divario con Paolo Truzzu è incolmabile: 3.061 preferenze. «Un grande margine, Todde è in odore di proclamazione», ha commentato a stretto giro il leader M5S Giuseppe Conte. Un distacco calcolato non dalla Corte d’Appello – che si pronuncerà non prima di domani – ma comunque sulla base degli otto verbali degli uffici circoscrizionali su cui lo stesso Ufficio centrale sta lavorando. Da parte sua, ieri la Corte ha puntualizzato che «le operazioni di conteggio per l’attribuzione dei seggi sono ancora in corso», e ha «smentito categoricamente qualsiasi informazione relativa all’avvenuta conclusione delle suindicate operazioni».

L’ottavo consigliere

Tremila voti sono comunque un distacco tale da scoraggiare l’annunciato ricorso circostanziato del centrodestra per il riconteggio generale dei voti. C’è di più: «Abbiamo anche l’ottavo consigliere», ha confermato felice la presidente in pectore all’ingresso dell’Hotel Mistral che ieri ha ospitato la riunione plenaria del Campo largo. Cioè: il famoso seggio ballerino attribuito ufficiosamente a Martino Canu del Psi, in realtà dovrebbe essere scattato in Medio-Campidano, a favore di Emanuele Matta del M5S. Il Movimento, dunque, passerebbe da sette a otto consiglieri, solo tre in meno del Pd che si ferma a undici. Questa differenza più piccola del previsto avrà i suoi effetti sui rapporti di forza con i dem. Ma di questo si parlerà forse oggi o domani, quando Todde proseguirà i bilaterali con le forze politiche per la formazione della Giunta.

Tre ore

Ieri era una giornata di festa, «ma anche di lavoro con gli eletti», ha chiarito Todde, «per riuscire a correre e affrontare i problemi da risolvere in via prioritaria: già oggi puntiamo a costruire una squadra coesa anche in Consiglio regionale».

La plenaria è cominciata alle 16.30 ed è finita tre ore dopo. Ha aperto i lavori la governatrice: «La campagna elettorale è terminata, ora è arrivato il tempo di governare insieme e di dimostrare che il cambiamento è arrivato. Lo dobbiamo fare con velocità per affrontare le sfide che ci attendono. È in questo senso che dobbiamo garantire discontinuità».

«Sono accessibile»

Sedute al tavolo con lei, le consigliere, davanti tutti gli altri. «Io sono molto accessibile, mi vedrete spesso», ha ribadito alla platea, «e questa è una grossa differenza rispetto al presidente uscente che si è sempre visto poco. Riuscire a essere non dentro una “bolla”, ma in ascolto e vicini alle persone è quello che ci differenzierà di più rispetto alle esperienze passate». Un passaggio sui temi, a partire dalle riforme, come quella della legge 1 del 1977 sugli assessorati, che però non riguarderà la Giunta da costruire nei prossimi giorni. E poi, «c’è un assetto territoriale da riordinare, ricordo che le province sono commissariate».

A seguire hanno preso la parola tutti i segretari dei partiti. Piero Comandini (Pd) ha evidenziato la prova di unità data dalla coalizione, e il fatto di aver creduto sempre nella scelta del candidato: «Dobbiamo essere quelli che insegnano a qualche leader nazionale che l’unità viene prima di tutto, Dobbiamo dimostrare generosità nell’affrontare i prossimi appuntamenti elettorali. Abbiamo vinto grazie a noi e grazie alla presidente». Per il coordinatore del M5S Ettore Licheri «è al tavolo di via Emilia che è scattato qualcosa: tutti abbiamo rinunciato a un pezzo di noi stessi per l’insieme. Questa è l’arte di arrivare alla soluzione. Ora comincia una stagione di grandi riforme e trasformazioni, e serve una squadra unita e consiglieri responsabili». Thomas Castangia dell’Alleanza Verdi Sinistra ha confermato che «se serve, dobbiamo saperci anche scontrare ma con l’obiettivo di trovare sempre la sintesi». Sebastian Cocco di “Uniti con Alessandra Todde” ha invitato tutti a «non perdere il contatto con i territori».

Il disgiunto

Franco Cuccureddu di Orizzonte Comune si è soffermato sull’analisi del voto e sulle ragioni della vittoria: «Le elezioni le ha vinte Alessandra Todde perché la gente ha creduto in lei, che infatti ha ottenuto 40mila voti in più delle liste. Questo è stato possibile grazie alla legge elettorale che consente il voto disgiunto. Per questo, prima di dire che dobbiamo modificarla, pensiamoci». Il presidente dei Progressisti Massimo Zedda ha parlato del tentativo del suo partito, non andato a buon fine, «di riportare a casa chi non lo era fin dall’inizio». Questo, ha detto, «è il primo esperimento tra forze che in passato si guardavano in cagnesco». Luca Pizzuto di Sinistra Futura ha richiamato l’attenzione di tutti sulle risorse per il Reis, «da rimpolpare», sulla moratoria contro la speculazione sulle energie rinnovabili, e sulla necessità di essere giovedì a Ottana per sostenere il sindaco dopo l’attentato. L’ultima parola alle consigliere Maria Laura Orrù (Avs), Camilla Soru e Carla Fundoni del Pd, Lara Serra del M5S e Paola Casula di Sinistra Futura.

RIPRODUZIONE RISERVATA