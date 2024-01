«Todde indicata dall’alleanza, giusto confermare il suo nome Ma l’avversario è questa Giunta» 

Desirè Manca, ha visto cosa ha detto Renato Soru?

«No, cosa?»

Che ha incontrato Alessandra Todde e si è detto disponibile a fare un passo indietro se lo fa anche la candidata M5S, ma lei ha rifiutato.

«Guardi, io non ho partecipato a incontri di questo genere e non ne so niente. Ma in ogni caso penso che quel che è stato deciso dal tavolo di coalizione deve rimanere fermo».

Se davvero in passato ci sono state tensioni nei Cinquestelle sul nome di Todde, come leader del Campo largo, le parole della consigliera regionale del Movimento le archiviano definitivamente. Le richieste di disarmo bilaterale, rivolte nel centrosinistra a Todde e Soru per favorire la convergenza di tutti su un terzo nome condiviso, non trovano alcuna sponda nel gruppo consiliare pentastellato, al quale nei mesi scorsi furono attribuiti parecchi malumori: «Alessandra si sta affermando come una candidata capace di suscitare entusiasmo», assicura Desirè Manca, «l’altro giorno a Sassari il teatro Verdi non riusciva a contenere la folla che voleva assistere».

Però un suo passo indietro favorirebbe una ricomposizione del centrosinistra, non crede?

«Non spetta a me parlare di passi indietro di una candidata che è stata scelta da un tavolo politico di coalizione molto ampio. E per come la vedo io, ciò che è stato deciso a quel tavolo dev’essere confermato. È stata una scelta libera e condivisa da tutti i partiti».

Non la preoccupa la spaccatura con Soru e vari altri possibili alleati?

«Sicuramente non ci fa piacere. Io credo che sia naturale presentarsi agli elettori con quell’alleanza che è nata quasi spontaneamente in Consiglio regionale, nei cinque anni di opposizione alla Giunta Solinas».

C’è chi pensa che i 5Stelle in realtà fossero tiepidi, in questi mesi, sul possibile ritorno dei Progressisti nel Campo largo.

«Ma quando mai! Io poi ho un rapporto ottimo con gli esponenti di quel partito, chi ha seguito il mio lavoro in Consiglio lo sa. Se davvero stanno tornando, altro che porte aperte: spalancate, l’avversario è una destra che non ha mai pensato a fare gli interessi dei sardi».

Allora sbaglia chi decide di sostenere Soru?

«Non mi permetto di dire che altri sbagliano. Dico che dalle battaglie comuni in Consiglio regionale è nato un progetto progressista serio e innovativo, per la rinascita della Sardegna dopo questi anni disastrosi».

Un progetto basato su quali proposte cardine?

«Stiamo proponendo un programma articolato su tutti gli aspetti dello sviluppo dell’Isola: ma se dovessi indicare tre punti importantissimi che dovremo affrontare da subito, direi senz’altro sanità, trasporti e lavoro».

Quale contributo sta apportando la candidata governatrice?

«La vedo molto attrattiva e coinvolgente, venerdì scorso a Sassari è stata davvero brava. E poi apprezzo l’umiltà con cui si pone, la grande capacità di ascolto e la tanta voglia di fare».

A proposito di Sassari: come avete risolto le tensioni nel M5S sull’appoggio alla Giunta comunale di Nanni Campus?

«Non me ne occupo io, è una vicenda che segue direttamente il coordinamento regionale insieme ai vertici nazionali del Movimento. Però credo che il progetto progressista che stiamo proponendo alla Regione dovrà poi andare avanti anche nei Comuni, a partire da Cagliari e Sassari».

Come spera che si concluda il derby Truzzu-Solinas nel centrodestra?

«È come se mi chiedesse se preferisco la padella o la brace. Solinas è il nulla assoluto, ha portato avanti i suoi obiettivi, ma mai niente che aiutasse la crescita della Sardegna. Truzzu non lo conosco personalmente, ma non mi risulta un sindaco amatissimo. Chi candideranno sono fatti loro, io sono sicura che il nostro progetto sarà vincente».

