Todde inaugura la nuova litoranea green 

Bari Sardo ha la sua sua litoranea green. Un chilometro e mezzo dalla Torre a Bucca ‘e strumpu di nuova pavimentazione realizzata con tecniche ecosostenibili, con area pedonale e pista ciclabile. Niente più polvere, un intervento di riqualificazione atteso da decenni. Al taglio del nastro insieme al sindaco Ivan Mameli e all’amministrazione c’era la presidente Alessandra Todde, l’assessore al turismo Franco Cuccureddu e varie autorità e tanti cittadini. Con la benedizione del parroco Sabatini. I primi ad attraversarla sono stati un gruppo di ciclisti, piccoli e adulti festanti, dell’associazione Park Bike Bari Sardo.

Un progetto studiato nei minimi dettagli e messo in opera con tecniche innovative a tutela dell'ambiente grazie a un finanziamento di oltre due milioni e mezzo ottenuto dal Comune. Una riqualificazione in un contesto ambientale sensibile, da rispettare e risalta i tratti caratteristici dando spazio anche alla mobilità sostenibile. È arrivato il plauso della presidente Todde: «Un’amministrazione che ha una visione, sa progettare e intercettare le risorse. Questo è il metodo. È bello essere qui a vedere in concreto come vengono spesi i fondi». Un sogno che si realizza. «Una giornata di festa» ha detto il sindaco Mameli: «Non è solo una strada ma molto di più. Uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile, allo sport, nel rispetto dell’ambiente». (f. me.)

