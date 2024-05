Todde in visita alla decana di Lollove 

Nello scorso Marzo, raccontando la sua vita a Lollove, Tia Boredda Gusai (94) abitante più longeva del borgo, non perse occasione per lanciare un appello alla neo Presidente della regione Alessandra Todde, affinché visitasse la frazione e ne favorisse il rilancio.

«L’aspetto per un caffè» disse intervistata dal nostro giornale. Appello accolto dalla governatrice che ieri pomeriggio si è recata nella casa dell’anziana. Con sorpresa di tzia Boredda e dei suoi familiari, dinanzi ad un immancabile “cumbidu” la presidente si è confrontata in un clima di totale cordialità con la memoria storica del villaggio. Diversi i temi trattati, come racconta Francesca Puggioni, figlia dell’anziana: «Siamo rimasti stupiti quando abbiamo visto la presidente sull’uscio di casa insieme al nostro vicino Simone Ciferni. Non solo è stata di parola ascoltando l’appello di nostra madre, ma con grande umiltà ha voluto parlare con lei delle tante sfide che l’attendono. Dalla sanità, passando per il lavoro, trasporti e non solo».

Tra i temi non è mancato il rilancio del borgo: «Nostra madre – aggiunge Puggioni- ha chiesto di migliorare la strada per Lollove e le infrastrutture interne, così da valorizzarne l’immagine turistica. Abbiamo apprezzato la disponibilità e l'ascolto mostrati. Nessun presidente della Regione ha mai fatto tanto».

