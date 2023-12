Todde: il vero nemico è la destra 

Il vero avversario è la destra che ha lasciato troppe macerie e l’obiettivo primario è far tornare la fiducia nella politica. Alessandra Todde, candidata governatrice della coalizione a trazione Pd-M5S, l’ha ribadito anche ieri a Nuoro, davanti a oltre un migliaio di cittadini accorsi all’ExMè per il lancio ufficiale della campagna elettorale. «È il momento del Noi e non dell’Io», non si stanca di ripetere, «per me è importante proporre un programma che guardi alla sanità territoriale, all'istruzione, ai trasporti, alla sostenibilità, agli ultimi». A Nuoro ci sono tutti i rappresentanti delle dodici sigle della coalizione: Piero Comandini e Giuseppe Meloni per il Pd; Ettore Licheri, i quattro consiglieri regionali e tutti i parlamentari per il M5S. E poi le delegazioni di Demos, Sinistra futura, Rossoverdi, La base, Orizzonte comune, A innantis, Socialisti e Fortza paris. «Non dobbiamo sentirci prigionieri nella nostra isola, facciamocene carico. Riprendiamocela», dice Todde, «dobbiamo far capire che le distanze oggi non ci sono più, che le persone possono e devono sentirsi rappresentate dalla politica. È una responsabilità».

I sostenitori

Tanti i sardi all’estero collegati in videoconferenza. In presenza, invece, chi ha lavorato alla stesura del programma di 186 pagine: Giuseppe Frau per la Sanità, Alessandra Casu e Daniela Falconi per il Governo del territorio e ambiente e paesaggio, Silvano Tagliagambe e Alessandro Palumbo per la Cultura, Antonella Canu e Italo Meloni per mobilità, trasporti e reti tecnologiche, Stefano Ferreli e Alfonso Damiano per la transizione energetica, Luisella Cardia e Gianfranco Bottazzi per la Crescita economica sostenibile, don Ettore Cannavera per il sociale. Tra il pubblico, anche il regista Gianluca Medas e lo scrittore Matteo Porru.

La visione

Per fare in modo che i cittadini riacquistino fiducia nella politica, «occorre avere un progetto e una visione che siano validi per i prossimi vent’anni una prospettiva che porti prosperità nel lungo periodo. Un progetto e una visione per i prossimi vent'anni». Questo significa investire: «La Sardegna non deve solo ripartire, deve trovare la forza di rifondarsi. Siamo pronti a metterci testa, cuore, passione, coraggio perché il cambiamento deve partire da noi, insieme». E, dalla prospettiva del Noi, «abbiamo bisogno di una Regione che metta al centro le persone, i loro interessi e bisogni».

I temi

Curarsi, per esempio, «è diventato un diritto negato, soprattutto nei piccoli centri e per chi non ha disponibilità economiche. Non faremo l'ennesima riforma», ha annunciato, «ma partiremo dalla sanità territoriale. Sperando in un ospedale pediatrico di eccellenza affinché le prossime generazioni non siano costrette a curare i propri figli fuori dall'Isola». Per quanto riguarda l'istruzione: «Potremmo essere autonomi, ma nessuno si è mai impegnato seriamente per esserlo». E sul tema sostenibilità: «Non saremo la discarica di nessuno. Lavoriamo insieme per ciò che ci spetta».

La frase

Nel finale, la citazione della lettera che Grazia Deledda scrisse a Luigi Pirandello: «La porto sempre con me perché è di spessore, mi ha accompagnata in varie fasi della mia vita. Tra le tante cose che ci sono scritte, la frase finale – tutto forse potrà essere vinto - è di una grandezza e profondità uniche. La ripeto oggi qui perché è una frase importante, è un augurio alla coalizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA