Todde, il futuro passa dalla Consulta 

Tre scenari possibili e uno solo favorevole ad Alessandra Todde. Sta dentro questo perimetro l’attesa per le sentenze della Corte Costituzionale, dopo che la Regione ha sollevato un doppio conflitto di attribuzione. Il caso, come noto, ruota intorno alle spese elettorali della governatrice, per le quali il Collegio di garanzia, alla fine dell’anno scorso, ha comminato a Todde 40mila euro di sanzione amministrativa con contestuale trasmissione degli atti al Consiglio regionale per la valutazione della decadenza dall’incarico in Aula (Todde è una dei 40 componenti dell’Assemblea). Le carte sono state mandate pure in Procura, per accertare eventuali profili penali.

Tempi incerti

Non è dato sapere, al momento, se sia una questione di ore, giorni o settimane a separare Todde dal proprio futuro in Regione. Di certo c’è che la governatrice, anche rispetto all’impatto comunicativo che la questione decadenza ha sull’opinione pubblica, può solo sperare nell’accoglimento del doppio ricorso (ogni altro esito aggiungerebbe incertezza alla legislatura). L’impugnazione protocollata con il numero 2/2025 è la richiesta di annullamento dell’ordinanza ingiunzione che ha emanato il Collegio di garanzia e fatto scattare la sanzione; l’altro ricorso, il numero 5/2025, ha a che fare con i poteri dell’Assemblea sarda presuntivamente lesi dalla sentenza del giudice ordinario in primo grado. La Regione è difesa da quattro avvocati: due interni, Mattia Pani, dg dell’Ufficio legale, e Alessandra Putzu; altrettanti esterni, i professori universitari Omar Chessa (Sassari) e Antonio Saitta (Messina). «Tratteremo unitamente i due giudizi perché sono strettamente collegati – ha detto mercoledì scorso, ad avvio di udienza, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso –, ma rimangono due procedimenti distinti».

Esito favorevole

Se la Consulta dovesse accogliere il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione tramite i suoi legali, significherebbe che il Collegio di garanzia viene considerato un organismo statale e quindi non legittimato ad imporre alcunché al Consiglio regionale. Di qui lo sconfinamento dei poteri. Parallelamente, diventerebbe illegittima la richiesta del Collegio stesso di far esprimere l’Assemblea sarda sulla decadenza. Stando così le cose, con l’ordinanza ingiunzione priva di valore, si estinguerebbe il processo davanti al giudice ordinario, arrivato in Appello e la cui prima udienza è fissata per il 7 novembre (in primo grado la Prima sezione del Tribunale civile di Cagliari, presieduta da Gaetano Savona, ha confermato le violazioni indicate dal Collegio, dalla mancata nomina del mandatario alla mancata asseverazione del rendiconto, passando per la mancata indicazione del conto corrente in cui sarebbero confluite le somme raccolte con PayPal, come ricordato dalla giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio).

Gli altri scenari

Fuori dall’accoglimento del conflitto di attribuzione, per Todde e il Campo largo si farebbe più concreto il rischio di finire anzitempo la legislatura. Infatti: le due alternative sono che i giudici costituzionali respingano nel merito i ricorsi della Regione o li dichiarino inammissibili. Nel primo caso verrebbe legittimata anche dalla Consulta l’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia, come già ha fatto il Tribunale civile; nel secondo caso, con il conflitto di attribuzione dichiarato insussistente, lo stesso Collegio potrebbe continuare a difendere in Appello la legittimità della sanzione perché si vedrebbe riconosciuta la propria dimensione regionale e non statale, come sostenuto dall’avvocato-professore Riccardo Fercia, uno dei componenti dell’Autorità di controllo, di cui è legale davanti alla Consulta. La posizione di Fercia coincide con la ricostruzione fatta in udienza da Fabrizio Fedeli che rappresenta l’Avvocatura generale dello Stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA