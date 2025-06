Todde, gradimento al 37 per cento: ma è scontro sui dati 

Nei giorni caldi del caso decadenza è arrivato anche il tradizionale sondaggio di Swg sul gradimento dei presidenti di Regione. Alessandra Todde è undicesima, con il 37% degli elettori sardi a suo favore, ben lontana dal primo classificato, Luca Zaia (Veneto), con il 70%, e dal secondo, l’altro leghista Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) che ha il 64%, ma sempre meglio dell’ultimo arrivato, Renato Schifani di Forza Italia (25% di gradimento in Sicilia).

I numeri

Todde è in mezzo alla classifica, per lei oggettivamente non va né bene né male, ma l’interpretazione del sondaggio da parte dei due schieramenti opposti in Sardegna è in chiaroscuro: il risultato diventa pessimo per il centrodestra, ed è ottimo dal punto di vista del Campo largo (eccetto Pd e Progressisti che non si pronunciano). Le indagini di quest'anno sono state condotte nel periodo tra il 5 marzo e il 16 maggio, quindi a circa un anno dall'avvio della legislatura, subito dopo le elezioni di fine febbraio 2024. Sempre secondo Swg, il 37% è il dato più alto registrato negli ultimi dodici anni in Sardegna (escludendo gli anni 2020 e il 2024 nei quali l'indagine non ha riguardato l’Isola). Secondo questa rilevazione, dal 2013 a oggi, il 37% di Todde supera il 33% di Christian Solinas nel 2021, il 30% di Francesco Pigliaru nel 2015 e il 25% di Ugo Cappellacci.

La coincidenza

Qualche giorno fa, commentando la sentenza del tribunale civile che ha respinto il suo ricorso contro l’ordinanza ingiunzione, Todde aveva dichiarato di non aver mai pensato alle dimissioni, e che sarebbe stata disposta a fare un passo indietro solo se avesse riscontrato la mancanza di fiducia da parte dei sardi. «La risposta tanto attesa dalla presidente è arrivata», dice ora il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, «i sardi non credono in lei, ben il 63% l’ha bocciata. Dopo appena un anno di governo si trova a due punti dalla zona retrocessione». Il M5S ha ovviamente una visione opposta: «I sardi premiano la leadership di Alessandra Todde che ha raggiunto il record del 37% che la consacra come la presidente più amata dal 2013 a oggi». Per Sandro Porcu di Orizzonte Comune «è la presidente che più di ogni altro ha saputo conquistare la fiducia deiu cittadini», e questo, aggiunge Luca Pizzuto di Sinistra Futura, «grazie a un lavoro serio e credibile». Il primato della governatrice, per Senastian Cocco di Uniti con Todde «è inequivocabile».

Pressing

Ma Truzzu insiste: «Ora la presidente dovrebbe prendere atto della scarsa fiducia dei sardi e dimettersi». Sul tema dice la sua anche il deputato di Forza Italia ed ex governatore Ugo Cappellacci: «Dopo un anno di presidenza, il mio consenso, come riportato da Il Sole 24Ore dell’epoca, era del 47%». Se Truzzu ribadisce la necessità di dimissioni, il vice capogruppo di FdI Fausto Piga chiede che «Todde si limiti all’ordinaria ammninistrazione e alle urgenze improrogabili». In maggioranza Francesco Agus (Progressisti) non vuole sentir parlare di ordinaria amministrazione: «Mai come in questa fase c’è la necessità di politiche concrete e incisive. Penso alla sanità e ai trasporti. E il Consiglio deve occuparsi di altro, di trovare soluzioni sul fronte delle liste d’attesa».

