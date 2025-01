Todde, gli alleati fanno quadrato: «Lavoriamo per la Sardegna» Ma sulle priorità non c’è accordo  

Il momento non è dei migliori, vista l’incertezza in cui è precipitata la Regione dopo l’ordinanza-ingiunzione contro Alessandra Todde. La maggioranza, però, prova a fare del suo meglio. «Siamo al lavoro per i sardi», ripetono tutti, facendo attenzione a preservare l’unità della coalizione. Ma per quanto si usi il bilancino per parlare, centellinando sfumature e obiettivi, è chiaro che Pd e alleati non siano ancora riusciti a trovare la quadra sull’agenda delle priorità.

Il partito della presidente

Michele Ciusa non ci ricama sopra. «A riprova che ci stiamo occupando di risolvere i problemi dei cittadini, è sufficiente guardare i lavori della commissione Sanità: la discussione sulla legge – dice il capogruppo del M5S – è cominciata. Certo, è al momento l’unica legge pronta, su cui può essere avviato il confronto. Attendiamo che la Giunta approvi la Finanziaria». Già, il ddl sulla manovra manca all’appello perché prima che il Collegio elettorale di garanzia multasse la governatrice e richiedesse la sua decadenza, l’assistenza medica e ospedaliera era in cima agli impegni della maggioranza. Per Todde è ancora così. Ma non per tutti.

Letture diverse

Proprio qui poggiano le diversità di strategia. Per Progressisti e Avs i conti della Regione vanno messi davanti a tutti. Francesco Agus l’aveva detto ripetutamente nei giorni scorsi. Ieri l’ha ribadito nuovamente anche Maria Laura Orrù. «Sicuramente – premette la capogruppo di Verdi-Sinistra Italiana – questa fase è condizionata dalla vicenda che riguarda la presidente. Ci sono, però, urgenze come la Finanziaria prima di tutto, poi sanità e trasporti che meritano grande attenzione e un’accelerazione importante».

Da Uniti per Todde, Sebastian Cocco resta più allineato con le posizioni della governatrice. «Le lamentele quotidiane che provengono dai territori impongono alla politica regionale, e alla maggioranza in primis, di occuparci rapidamente della sanità. Gli interventi della Giunta sui Cup e sulle commissioni di invalidità vanno in parallelo col riordino funzionale del Sistema, di cui si sta occupando il Consiglio. Al contempo, si sta lavorando alla Finanziaria per pianificare le azioni prioritarie per i sardi: sanità appunto, lavoro, istruzione e cultura, trasporti, agricoltura».

Tappe e incertezze

Operativamente non c’è ancora stata l’occasione per far camminare in parallelo tutte le emergenze. Salvo slittamenti, questa settimana l’Esecutivo approva il Piano regionale di sviluppo, documento senza il quale non si può mettere il sigillo sul ddl finanziario. Che, sempre senza ulteriori ritardi, dovrebbe vedere la luce alla fine del mese. Lorenzo Cozzolino tradisce un pizzico di fastidio, perché tirando le somme anche sulla sanità resistono le zone d’ombra, a sentire il medico eletto con il Psi e passato a Orizzonte Comune: «Per quanto riguarda il riordino ospedaliero e territoriale non abbiamo ancora visto gli emendamenti che dovrebbero sconvolgere la legge», risponde via WhatsApp alla domanda sul lavoro in maggioranza. Anche perché nella riforma della presidente è previsto di assegnare più poteri ad Ares, l’azienda regionale per la salute, e anche su questo non tutti i partiti la pensano allo stesso modo.

Le novità

Nell’agenda della maggioranza ci sono gli innesti della commissione Riforme. «Stiamo aprendo il confronto sul proposta di legge 68, da me depositata», dice il presidente Salvatore Corrias, quota dem. È il comparto unico tra dipendenti regionali e comunali. «Parliamo di 11mila lavoratori che dal 2006 attendono la svolta. Su questo non ci sono divisioni, ma bisogna arrivare a una proposta normativa sostenibile per le casse pubbliche, per ora c’è uno stanziamento di 52 milioni». L’altro obiettivo della commissione riguarda le Province, «per tornare all’elezione diretta degli organismi di governo. Anche su questo – conclude Corrias – la condivisione è ampia». Il testo di legge è in cottura.

RIPRODUZIONE RISERVATA