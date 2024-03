Todde: «Giunta di competenti Subito la svolta sulla sanità» 

«Non vedo l’ora che sia il 9 aprile», confida Alessandra Todde, «segnerà il passaggio alla dimensione dell’operatività, che mi è più congeniale»: fare una Giunta non dev’essere una passeggiata, ma questa è l’unica frase da cui la presidente della Regione lascia trapelare le fatiche della mediazione. Rinfrancata dal ritorno a Nuoro per la Pasqua, Todde guarda allo sprint finale sugli assessorati con un certo ottimismo: «Sono soddisfatta di come stiamo lavorando, credo che sarà una bella squadra, fatta di persone competenti».

Tutto fatto, quindi?

«Resta qualcosa da limare, ma siamo a buon punto. Ho convocato il Consiglio per il 9 aprile e non credo che avremo problemi a presentarci con la Giunta al completo. I sardi non capirebbero uno slittamento, ci sono risposte urgenti da dare».

In campagna elettorale ha spesso elogiato lo spirito di coalizione. È rimasto anche adesso, o prevalgono le singole rivendicazioni?

«Sto trovando anche ora grande coesione e senso di responsabilità, al netto delle normali discussioni. È giusto che ogni forza politica cerchi la composizione che più le si addice: ma tutte sono consapevoli che dobbiamo essere all’altezza delle attese dei sardi. E lo apprezzo molto».

Se lo immaginava un compito più facile o più difficile?

«Sapevo che è un compito complesso perché bisogna tener conto di tanti vincoli: la rappresentanza territoriale, quella di genere, le competenze. Alcuni assessorati hanno più necessità di capacità tecniche, altri di sintesi politica. Ma vengo dalla gestione delle crisi aziendali in un ministero, quindi la difficoltà non mi spaventa. L’importante è non nascondersi i problemi, affrontare in maniera chiara e diretta le diversità di pensiero e di aspettative. Lo abbiamo fatto, e alla fine tutti hanno dimostrato di voler trovare un punto di caduta».

I nomi sono quelli circolati finora?

«Non sarebbe corretto dirli adesso: in questa fase le forze politiche devono poter discutere al loro interno, gestire ogni passaggio per arrivare al 9 aprile in un contesto sereno. È un modo giusto e rispettoso di lavorare, l’abbiamo utilizzato in campagna elettorale e lo voglio mantenere adesso».

Però è soddisfatta delle soluzioni che state trovando?

«Sì, vedo un buon amalgama. Sta nascendo una squadra che davvero può rispondere alle esigenze dei sardi, e desidera iniziare a farlo».

Le donne saranno cinque?

«Avremo un’adeguata rappresentanza femminile, io sono donna e ci faccio attenzione. Ma allo stesso tempo stiamo privilegiando le competenze: ai sardi importa che si diano risposte ai problemi emersi nella campagna elettorale. Non avrebbe senso il dogma della parità perfetta se poi non avessimo una Giunta che non può lavorare bene».

È vero che potrebbero esserci assessori non sardi?

«Valuto diverse possibilità, l’importante è avere persone capaci di lavorare nel nostro contesto in maniera efficace: quindi non mi pongo limiti. Ho delle rose di nomi sui diversi assessorati, sceglieremo in base alle migliori competenze: a prescindere dal fatto che siano sardi che vivono nell’Isola o altrove, oppure persone che arrivano da fuori».

Quale sarà la prima esortazione che rivolgerà agli assessori, quando li riunirà?

«Dirò loro che dovremo ragionare subito sulle delibere utili ad affrontare le priorità per l’Isola: sanità, energia, trasporti, lavoro. Credo che le persone si aspettino segnali concreti in tempi rapidi, dovremo essere bravi a farlo».

Ma qual è la primissima decisione che vorrebbe assumere da presidente?

«Intanto vorrei che la squadra avesse subito a disposizione tutta l’organizzazione necessaria per essere operativa. Ma soprattutto vorrei dare un segnale forte sui temi sanitari. Sia in campagna elettorale che dopo le elezioni, tutti quelli che ho incontrato mi hanno parlato in prima battuta di questi problemi».

Annullerete le delibere approvate dalla Giunta Solinas nelle ultime settimane?

«Dopo la proclamazione degli eletti abbiamo già iniziato ad analizzarle, ma ne discuterò con la Giunta appena sarà insediata. Penso che ci saranno delibere da ritirare, altre da modificare perché non rispecchiano i nostri princìpi. E purtroppo ci sono delibere che hanno già determinato degli effetti e dovremo capire come gestirle».

Quelle sulla sanità?

«Quelle con nomine, o con bandi portati avanti anche in questi giorni, impegni di spesa negli enti locali, e quella sui nuovi ospedali che fortunatamente è stata bloccata. Come ho già detto, non ho apprezzato che si continuasse a operare come se non ci fosse una nuova Giunta che si deve insediare. Ora valuteremo tutto nel merito: le cose buone le manterremo, le altre no».

Sui nuovi ospedali qual è il vostro orientamento?

«Serve un piano strategico per la domanda di salute in Sardegna. C’è una popolazione che invecchia, va rivista la sanità territoriale ma anche l’organizzazione del lavoro dei sanitari. Non significa che non ci possano essere ristrutturazioni o nuova edilizia ospedaliera, ma tutto si farà con pianificazione e condivisione. Non in maniera improvvisata come questa proposta approvata negli ultimi giorni della Giunta Solinas».

In sanità la prima emergenza sono le liste d’attesa. Come le aggredirete?

«C’è un corto circuito tra medici di base, specialisti nei vari territori e un sistema di prenotazione che spedisce i pazienti in giro per la Sardegna. Queste tre variabili vanno messe insieme e bisogna riorganizzare il sistema».

Sulla continuità territoriale avete già in mente una linea d’azione?

«Il bando scade a ottobre, stiamo già valutando quali vincoli erediteremo. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto un decreto del ministero dei Trasporti, abbiamo iniziato a studiarlo per capire se ci vincola anche per i mesi successivi. Vogliamo capire come sostenere col Governo e l’Ue il modello di cui abbiamo parlato in campagna elettorale, che prevede una competizione tra le compagnie aeree nei mesi di punta e l’utilizzo degli aiuti per calmierare le tariffe nei momenti di minore domanda».

E della fusione tra gli aeroporti sardi cosa pensa?

«La prima cosa che ho fatto dopo l’insediamento è parlare con la Camera di commercio e il fondo F2i per capire bene la situazione e i vari pareri, incluso quello della Corte dei conti. La nostra posizione è che la Sardegna non debba essere danneggiata rispetto alla strategicità degli aeroporti: la Regione deve poter incidere. Gli asset creati con soldi pubblici devono rimanere in possesso del pubblico; cosa diversa è la gestione. Non temo le sinergie, ma la Sardegna non dev’essere impoverita dal punto di vista patrimoniale».

Accennava all’energia: quali saranno le prime mosse?

«Appena insediati faremo un atto legato alla mancanza di norme. La bozza delle aree idonee per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili è ancora in discussione in Conferenza Stato-Regioni: quindi è fondamentale che la Sardegna abbia una sua posizione e che ci siano regole. Poi continueremo a discutere per eliminare vincoli per noi inaccettabili. Il Governo può dirci quali sono gli obiettivi da raggiungere, ma non dove dobbiamo mettere gli impianti».

L’atto di cui parla sarebbe l’ipotizzata moratoria sui nuovi impianti?

«Sì, vogliamo poter tutelare il nostro territorio dall’assalto che stiamo subendo. Stiamo studiando, anche dal punto di vista giuridico, il percorso che ci possa garantire meglio, ma non c’è dubbio che sarà tra i nostri primi atti, anche per dare un segnale di tutela ai Comuni che si sentono sotto assedio. Poi valuteremo cos’altro fare, ma col principio che debba servire anzitutto ad abbattere le bollette dei sardi».

Ha detto di voler riformare gli assessorati. Come?

«Ora siamo costretti a far partire la Giunta con la legge in vigore, ma vogliamo avviare subito il cantiere della riforma, discutendone anche con l’opposizione. Credo che un governatore debba poter gestire le deleghe in base alle esigenze del suo tempo: io per esempio, se potessi, avrei voluto un assessorato alle politiche sociali, giovanili e abitative».

Quindi non più ambiti fissi? E gli assessorati resteranno dodici o saranno di meno?

«Credo che chi governa debba poter comporre le deleghe, come nei Comuni, in base a quello che serve in quel momento. Sul numero non so, anche quello dipende dalle esigenze. Vedo quel che succede in altre regioni, in Emilia-Romagna sono dieci, ma non è quello il problema».

Quanto tempo servirà per la riforma?

«Capisco che, quando si inizia a governare, è difficile cambiare assetti da un giorno all’altro. Serve il giusto equilibrio tra la necessità di una Giunta di essere legittimata a governare e la ricerca di strumenti più moderni. Io magari auspicherei un tagliando a metà legislatura».

Può promettere che le delibere di Giunta saranno subito consultabili sul sito della Regione?

«Tutto ciò che può servire a ricostruire il rapporto di fiducia con gli elettori è importante: se si lavora in maniera trasparente si deve anche dare conto del lavoro fatto. Anche da questo punto di vista vorremmo distinguerci rispetto al passato».

Per la data delle Comunali, confermerà l’8-9 giugno come nel resto d’Italia?

«È un tema da discutere con tutte le forze politiche, ma tra i miei criteri c’è il risparmio dei soldi pubblici: e siccome la finestra temporale non è così ampia da giustificare due date diverse, è probabile che si vada in quella direzione».

