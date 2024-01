Todde e Soru, sprint sulle liste e lite sui “sostegni” trasversali 

I simboli elettorali ci sono; ora però, sotto quei simboli, bisogna scrivere i nomi dei candidati. Dalla qualità delle liste dipende una buona parte degli esiti delle Regionali: perciò le coalizioni di Alessandra Todde e Renato Soru stanno lavorando a tempo pieno sulla selezione degli aspiranti consiglieri. Non senza qualche difficoltà, soprattutto per le forze politiche meno strutturate: la divisione tra il Campo largo e la Coalizione sarda ha creato qualche disorientamento, e c’è chi non è convinto di scendere in campo con una parte o con l’altra.

Gli schieramenti

Ma in qualche modo le liste si faranno: l’area Todde conta di presentarne una decina, mentre nel campo soriano dovrebbero essere cinque. Tra queste ultime, solo Progetto Sardegna sta raccogliendo le firme: le altre sono esonerate grazie all’adesione tecnica espressa da alcuni consiglieri regionali.

È una possibilità prevista dalla legge elettorale sarda, ma la cosa ha suscitato polemiche perché il sostegno (per ragioni tattiche facilmente comprensibili) è arrivato perlopiù da esponenti del centrodestra. «Siamo al paradosso più totale», dice il senatore Ettore Licheri, coordinatore regionale del M5S: «Diversi partiti, soliti vantarsi di orbitare nel campo del centrosinistra, si sono accordati con forze di centrodestra pur di evitare la raccolta delle firme. Lo trovo sconcertante. È evidente che Soru è il principale alleato della destra, e il suo unico obiettivo è provare a far perdere Alessandra Todde».

Dalla Coalizione sarda ribatte Giulia Lai, segretaria di Liberu: «L’adesione dei consiglieri regionali è un atto prettamente tecnico, che non esprime l’ingresso nella lista a cui si aderisce. Un gesto di generosità e rispetto verso le minoranze, la cui partecipazione alle elezioni viene ostacolata da una legge elettorale che impone, a chi non è già in Consiglio regionale, di raccogliere 5000 firme». Anche Adriano Sollai, leader di Progres, critica le regole per il voto, che «abbiamo in tutti i modi cercato di cambiare, senza riuscirci. Una legge antidemocratica che frustra la nostra autonomia e incentiva l'astensionismo». In questo quadro, l’adesione tecnica «non è che un supporto democratico, un piccolo correttivo rispetto a una legge escludente. È di certo più apprezzabile chi pratica la democrazia, piuttosto di chi la invoca senza muovere un dito».

Confronto a distanza

Nel frattempo i due candidati alla presidenza si spostano nel nord Sardegna con i loro comizi. Alessandra Todde arriverà oggi a Porto Torres, per una serie di appuntamenti che si chiuderanno con l’incontro pubblico nella sala congressi Filippo Canu. Ieri invece la deputata M5S era a Sant’Antioco, e tra uno spostamento e l’altro ha polemizzato a distanza con Carlo Calenda: «Azione in sardegna flirtava con Solinas, ora appoggia Soru. Non so a quale Calenda credere, se a quello che mi riempiva di complimenti o a quello che oggi mi insulta in tv».

L’ex governatore ha raggiunto già ieri l'altro capo dell’Isola, con vari incontri a Sassari in cui ha parlato, tra l’altro, delle periferie urbane: «È necessario riprendere a investire, nell’edilizia popolare e non solo. Qualcuno pensa che il decoro urbano riguardi solo il centro delle città». Le periferie geografiche, ha aggiunto, «sono diventate periferie umane e sociali, fatte di tanti bisogni a cui va data risposta».

RIPRODUZIONE RISERVATA