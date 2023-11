Todde e Soru, dialogo difficile Zedda: vinciamo solo insieme 

Se erano tentativi di dialogo, non sono andati benissimo. Area Soru e Campo largo si sono parlati tramite comunicati stampa, e ieri il gioco di società in voga tra le forze che si oppongono al centrodestra è stato interpretarli: prevalgono gli elementi di apertura o quelli di chiusura? Alla fine ciascuno ci vede un po’ quel che preferisce, forse si può dire che un minimo canale di comunicazione si è creato. Ma è una comunicazione ancora ostile, tale da non far vedere all’orizzonte – almeno per il momento – una ricomposizione.

«Incontro tra coalizioni»

Il primo passo l’hanno fatto le sigle che sostengono la candidatura di Renato Soru: Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, +Europa, Upc (più associazioni e movimenti civici). Pochissime righe, 500 caratteri appena, spazi compresi: «Per chiarire in maniera trasparente e definitiva se vi è la disponibilità a una consultazione democratica che porti alla scelta di una/o candidata/o unitario rappresentativo dei due schieramenti», si legge nella nota, «la coalizione sarda, progressista, autonomista, indipendentista, europeista e centrista, guidata da Renato Soru, ribadisce la disponibilità a un incontro con la coalizione Pd-5Stelle guidata da Alessandra Todde».

Chi si è incaricato di decrittare il messaggio ha notato il riferimento a un incontro tra le due «coalizioni», non solo tra i leader, come sarebbe dovuto accadere una settimana fa. Ed è stata colta anche l’insistenza sull’ipotesi di una «consultazione democratica», benché il giorno prima a “Dimartedì” Soru stesso avesse detto che il tempo per le primarie è «ormai quasi scaduto».

La replica

Il fronte di Todde ha risposto poche ore dopo, sempre con una dichiarazione congiunta della «coalizione di centrosinistra, guidata da Alessandra Todde e composta da dodici liste espressione della società sarda». Tale alleanza, esordisce il comunicato (meno stringato dell’altro), «ha già fatto sintesi sulla candidata e sulla struttura portante programmatica. Il prossimo passo sarà l’organizzazione delle 60 tappe che permetteranno di condividere la nostra visione con i cittadini per tutta la Sardegna».

Dopodiché si precisa che «il centrosinistra progressista, autonomista, indipendentista ha le idee chiare su chi sia l’avversario da sconfiggere: una destra che ha governato male. È chiaro che per noi l’unità del centrosinistra è un valore imprescindibile. Ma non siamo disposti a tirare nuovamente il freno mentre i cittadini chiedono risposte ai problemi». Insomma, c’è disponibilità «a confrontarci sul programma per la Sardegna e i sardi e a costruire una visione comune, inclusiva e unitaria». Ma – si desume – non a rimettere in discussione la candidatura di Todde, né con le primarie né in altro modo.

«Si vince insieme»

Difficile che su queste basi riparta un dialogo vero. Ieri per altro si è espresso anche il presidente dei Progressisti, Massimo Zedda, che (intervistato da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su “Giornale radio”) ha detto che «il centrosinistra vince le Regionali solo se Todde e Soru vanno avanti insieme». Ha anche aggiunto di non conoscere la deputata M5S, se non molto superficialmente, e sopratuttto che il suo partito comunque «non abbandonerà Soru»: una risposta indiretta a chi, nel Pd e nei Cinquestelle, confida di poter ancora sfilare i Progressisti dal campo soriano.

