Todde e Soru, chiusura a Cagliari Il tour di Truzzu, Chessa a Nuoro 

Il gong è scoccato puntuale alla mezzanotte. Tutti i propositi ora sono affidati ai seggi, che apriranno domani per la kermesse delle Regionali. I candidati in corsa per il governo della Sardegna nel prossimo quinquennio hanno scelto modalità diverse per chiudere la loro campagna elettorale. Per Renato Soru e la sua Coalizione Sarda il Teatro Massimo di Cagliari si è rivelato troppo piccolo per le ultime raccomandazioni: è stato necessario aprire anche la galleria. Ha riempito in ogni ordine di posto la Sala Pasolini della Fiera Alessandra Todde con il suo Campo largo. E se Paolo Truzzu il bagno di folla l’ha fatto mercoledì con la premier Meloni, Tajani e Salvini, ieri ha incontrato i cittadini con il leader del Carroccio nel futuro mercato temporaneo di Cagliari e, nel pomeriggio, nel Sarrabus. Chiusura alla biblioteca Satta Nuoro per Lucia Chessa, leader di Sardegna R-esiste.

Campo largo

Il comizio di chiusura del Campo largo è stato quello con il maggior numero di appelli al voto. C’erano i leader di tutte le forze politiche che sostengono Alessandra Todde. Applausi a scena aperta per Massimo Zedda (Progressisti), che dal palco della Fiera ha attaccato il suo successore alla guida del Comune di Cagliari, ora candidato alla presidenza della Regione. «Mandiamoli a casa», è il grido che si è levato da ogni parte. In prima fila c’è anche l’ex segretario Psd’Az Antonio Delitala. A Innantis-M5S va oltre l’avversario. Sia Franciscu Sedda che Ettore Licheri, rivolgendosi ad Alessandra Todde, hanno esclamato: «È riuscita a ricreare entusiasmo». Il capo del Psi Mondino Ibba la saluta come fosse già governatrice: «Perché tra qualche giorno lo sarà». Quindi parla Todde ed è un tripudio di bandiere. «Mi rivolgo a chi è indeciso: il cambiamento è possibile. E quale miglior cambiamento di una donna prima presidente della Regione?». È entusiasta, all'arrivo in Fiera: a sostenerla ci sono anche i Tenores di Orgosolo. «Credo che il centrodestra, anzi la destra, stia sperando che i sardi non vadano a votare. Se i sardi vogliono un cambiamento devono prendere coraggio». Su Renato Soru la linea non cambia: «Si prenderà le sue responsabilità». Ora un po’ di riposo non guasta: «Trascorrerò il sabato in famiglia. E se riesco andrò un'ora dai miei cavalli». Todde ha chiuso la sua corsa con la madre Cecia e la nipote Francesca.

La polemica

Intanto Camilla Soru, candidata del Pd a Cagliari, ha portato alla luce il fatto che nella lista elettorale di +Europa, Azione, Upc (che sostiene il padre Renato) ci sia una candidata, Anita Sirigu, indicata con il nomignolo “Soru”, situazione che potrebbe creare confusione negli elettori. Non sono da escludere evoluzioni, visto che Sirigu nega di avere il soprannome “Soru”: «Vedrò domani mattina (oggi) se e in che modo sia possibile ritirare la candidatura».

Coalizione sarda

Grande risposta popolare anche per Renato Soru, che ha fatto sold out al Massimo. «Possiamo fare qualcosa per raccontare la storia della Sardegna negata che racconti nuraghi, tombe dei giganti e Domus de janas per tanto tempo ignorata: un nuovo Betile. Ma non il vecchio Betile che avevamo immaginato qualche anno fa. Ma un Betile senza cemento fatto dal lavoro di digitalizzazione dei nostri beni culturali. Possiamo essere i primi del mondo». Infiamma la platea: «Dobbiamo costruire una nuova identità sarda del metaverso, può offrire tanto lavoro. Ogni paese in Sardegna ha la sua storia da raccontare. Abbiamo storia, geografia, paesaggio, musica, cultura per ripartire. Il futuro è dentro di noi. Non ce lo porterà certo Giorgia Meloni». Tra i tanti in sala pure l’ex questore Antonio Pitea, Claudia Zuncheddu e l’ex governatore Francesco Pigliaru. «Sarà un mattino nuovo per l’Isola».

Centrodestra

Fine campagna con Salvini a Cagliari in mattinata, a Villasimius, San Vito, Muravera e Castiadas per Paolo Truzzu, candidato del centrodestra. «La Sardegna deve ripartire dai territori, riscoprendo l'identità e la vocazione di ciascuno. Perciò, insieme agli amministratori locali voglio disegnare il futuro della Sardegna, realizzando una Carta dei Luoghi che valorizzi le specificità», ha detto Truzzu. «Serve una politica che, come le mani sapienti delle tessitrici, riannodi i fili delle comunità, della loro storia e delle loro tradizioni. Sarà un patto forte della Regione con ciascuna realtà, che oltre alla declinazione di obiettivi, risultati attesi, risorse per realizzarlo, contenga quella indispensabile spinta di determinazione, comunione di intenti, passione civica e forte orientamento ai risultati, che solo una coscienza di luogo, un’attenzione alla cura e al rispetto del nostro territorio ci può dare, al di là della formalità dei rapporti istituzionali».

Sardegna R-Esiste

Da Nuoro, contesta la calata dei big nazionali Lucia Chessa, outsider della sfida: «Fa pensare a una politica regionale molto debole che ha bisogno di chiamare il fratello maggiore perché è incapace di proporsi», chiosa: «Per la Sardegna è indecoroso e umiliante».

