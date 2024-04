Todde e l’assessora Motzo alla festa della polizia 

Prima uscita ufficiale della Presidente della Regione, Alessandra Todde, accompagnata dall'assessora Mariaelena Motzo, originaria di Bolotana, alla cerimonia celebrativa dei 172 anni della fondazione della polizia di Stato, che si è svolta al Centro per i servizi culturali, a Macomer. Una manifestazione che ha visto la partecipazione del questore di Nuoro, Alfonso Polverino, del prefetto Giancarlo Dionisi, dei comandanti dei carabinieri di Nuoro e Macomer, della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco e di numerosi sindaci del territorio, con le scuole e le associazioni. Una festa, ma anche un momento di riflessione e di bilanci, col questore che ha parlato dell’attività svolta dalle forze dell’ordine, in particolare sulla lotta alla spaccio della droga, un fenomeno in aumento e dove ci sono state infiltrazioni anche della malavita organizzata. Alfonso Polverino si è rivolto ai giovani, ricordando l’episodio dell’accoltellamento all’uscita di scuola ma anche l’attività di controllo sul Cpr. Una mattinata intensa, presentata con particolare attenzione al territorio dal dirigente del commissariato di Macomer, Federico Farris. «Esserci sempre - dice Polverino - lasciandoci dietro il passato, che spesso ci condiziona, ma guardando al futuro». Alessandra Todde è stata chiara: «Partecipare a questa manifestazione è importante per dare un segnale a polizia e territorio». (f. o.)

