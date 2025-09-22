Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»  

Vertice blindatissimo, ieri prima di pranzo, tra il neo segretario del Pd Silvio Lai e la presidente della Regione Alessandra Todde. Fonti Dem hanno parlato di «una prima visita di cortesia a Villa Devoto», prima della quale Lai ha fatto un passaggio al partito nella sede di via Emilia a Cagliari per incontrare l’organizzazione e il tesoriere Mirko Vacca. Nel pomeriggio, tappa in Consiglio regionale per un saluto al presidente dell’Assemblea (ed ex segretario) Piero Comandini e una riunione con il gruppo.

La stabilità della coalizione, ora e per il resto della legislatura, i rapporti tra Pd e M5S, la vertenza Stato-Regione, la sanità e la continuità territoriale, tra i temi sul tavolo di Villa Devoto. Appena accennati, per il momento. Per un approfondimento bisognerà attendere il completamento degli organismi dirigenti del Pd, quindi le prossime settimane, quando il segretario si potrà presentare a un nuovo incontro con la governatrice assieme alla delegazione del partito. Già dal prossimo lunedì, invece, sono in programma bilaterali con i segretari degli altri partiti del Campo largo.

I temi

Per il momento, Todde e Lai si sono aggiornati reciprocamente sul lavoro fatto, niente che – allo stato attuale – faccia intravedere una situazione positiva o negativa. Di certo, questo Lai non l’ha mai nascosto, l’attenzione sarà ai massimi livelli sulla governance della sanità, soprattutto a livello di aziende sanitarie. A fine ottobre scadono infatti i commissari rispetto alla cui nomina il Pd si è tenuto fuori. Il segretario ha già detto che «devono terminare il loro mandato entro i sei mesi previsti e la Giunta ha fatto bene ad aprire il bando per i nuovi direttori. In quell’occasione il Pd non può sottrarsi dal confronto con la Giunta e con la governatrice, per fare proposte sia sotto il profilo del gruppo dirigente che del contenuto del lavoro da svolgere». Lo stesso discorso vale per il rapporto Stato-Regione. La partita riguarda un credito vantato dalla Sardegna per 1,7 miliardi di euro. Nelle prossime ore, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dovrebbe convocare un incontro con la presidente e l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni per fare sintesi su una cifra che accontenti entrambe le parti. Anche su questo Lai ha le idee chiare: «Meloni ha riaperto la vertenza entrate – ha spiegato venerdì scorso a Tramatza – ora bisogna decidere come giocare la partita, se solo in termini di risorse oppure in termini di potere». Cioè, la Sardegna potrà anche ottenere un risarcimento, ma questo non può bastare. Bisogna rinegoziare i poteri: «L’hanno fatto altre Regioni come il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una possibilità importante di scavalcare uno Statuto vecchio di ottant’anni. Questa è la chiave per uscire dalla condizione di isolamento».

«Insieme per lo sviluppo»

Trapela poco sui contenuti più politici dell’incontro di ieri. Nel giorno dell’elezione il segretario ha parlato della «necessità di sostenere questa Giunta con lealtà e coraggio, ma senza compiacere». Ieri, in un post pubblicato a fine serata, Silvio Lai ha scritto che «siamo pronti a lavorare insieme per far crescere l’Isola, la sua economia e la sua società».

