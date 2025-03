Todde e il caso decadenza, rompicapo per giuristi «Fate lavorare il tribunale» 

Due mesi sono lunghi, se trascorrono nell’attesa di un verdetto che può decidere il tuo futuro politico. Alessandra Todde maschera bene le sue preoccupazioni sul caso decadenza («niente da dire, ora è importante far lavorare i giudici e gli avvocati», ha detto ieri), ma probabilmente guarda alla decisione del tribunale di Cagliari con qualche ansia. Sarebbe strano non averne, data la forte incertezza che circonda la causa, che dopo la prima udienza di giovedì è stata aggiornata al 22 maggio: incertezza confermata da due saggi accademici pubblicati nei giorni scorsi, firmati da due costituzionalisti dell’Università di Cagliari, e che prospettano scenari opposti.

La presidente

Todde non era in aula, due giorni fa, quando ha preso il via l’esame del ricorso presentato dai suoi avvocati contro i provvedimenti del collegio elettorale di garanzia (sanzione pecuniaria da 40mila euro e decadenza) per le irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali. E ieri, a margine di una conferenza stampa a Cagliari, ha mantenuto un profilo basso: «Tutto quello che doveva essere detto è stato detto», ha risposto ai giornalisti, «aspetto serenamente il risultato e lavorerò ancora più intensamente per questi due mesi, fino al 22 maggio».

Difficile, d’altra parte, fare pronostici su cosa succederà in quella data. Fin dal primo momento, l’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia ha suscitato commenti assai disparati tra i giuristi. Ora i due articoli pubblicati la settimana scorsa dalla rivista Federalismi.it rianimano il dibattito soprattutto su un tema: se si possa applicare – come ha fatto il collegio di garanzia – al caso Todde la legge nazionale 515 del 1993 (richiamata dalla legge regionale 1 del 1994) sulle spese elettorali dei candidati alle cariche politiche.

A negare l’applicabilità della legge al caso Todde è Giovanni Coinu, professore associato di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari. Parte dal fatto che la legge 515 (e quella regionale che la richiama) siano nate quando non esisteva il sistema presidenziale, con l’elezione diretta del governatore. La legge sarda si riferisce ai “candidati per il Consiglio regionale”: ma per Coinu «chi si candida come presidente di una Regione non si sta candidando per essere eletto come consigliere». Il fatto che il presidente sia anche un consigliere è solo una conseguenza, per così dire, collaterale.

Dopodiché, non sarebbe possibile estendere le norme sulle spese elettorali ai candidati presidenti perché, per principi generali e giurisprudenza costituzionale, le sanzioni afflittive – come la decadenza da una carica elettiva – devono essere previste in maniera tassativa, determinata e tipizzata, come le sanzioni penali. In ogni caso, conclude Coinu, se anche si ritenesse applicabile la legge alla situazione di Alessandra Todde, la decadenza – determinando lo scioglimento del Consiglio regionale – violerebbe comunque il principio di proporzionatezza della sanzione, sacrificando la volontà popolare espressa nelle elezioni regionali.

L’altra versione

Diversa l’opinione espressa nell’articolo di Marco Betzu, professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico a Cagliari. A suo giudizio, il fatto che la legge regionale si riferisca ai candidati consiglieri e non ai candidati presidenti non basta a escluderne l’applicabilità ai secondi, dato che – per via dell’automatismo già citato – «candidarsi alla presidenza della Regione significa anche candidarsi a far parte del Consiglio». Nessun problema, secondo il costituzionalista cagliaritano, anche nell’interpretazione estensiva della norma, per applicarla alla figura dei “candidati presidenti” (espressione che, per il legislatore del 1993 e del 1994, non aveva ancora senso). Sarebbe magari scorretta un’interpretazione analogica, perché «creativa di una norma nuova», mentre quella estensiva «è pur sempre legata al testo della norma esistente». Per altro, fa notare Betzu, tutti i presidenti eletti in Sardegna con l’elezione diretta prima di Todde (Soru, Cappellacci, Pigliaru e Solinas) avevano rispettato le prescrizioni della legge 515.

Anche sulla proporzionalità della sanzione della decadenza l’impostazione di questo secondo articolo è diversa: punire violazioni delle norme sulla trasparenza delle spese elettorali «soddisfa interessi di rango costituzionale, primo tra tutti la libertà del voto», perché assicura la correttezza della competizione elettorale e quindi garantisce che la volontà popolare sia espressa senza condizionamenti. In ogni caso, conclude Betzu, al termine della vicenda giudiziaria (con eventuali giudizi di appello e Cassazione), se la decadenza fosse confermata, il Consiglio regionale potrebbe solo prenderne atto e proclamarla, senza alcuna discrezionalità.