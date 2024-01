Todde e Comandini, sollievo per il rientro dei Progressisti 

Il ritorno dei Progressisti nel Campo largo di Alessandra Todde non è, almeno per ora, l’avanguardia di una fusione perfetta del centrosinistra. Renato Soru non rinuncia a candidarsi, e le forze che lo sostengono sono d’accordo con lui. Però la svolta annunciata dal partito guidato da Massimo Zedda, che domenica sera ha deliberato di unirsi a Pd e M5S, segna comunque una novità clamorosa, a due mesi dalla spaccatura del tavolo unitario delle opposizioni al centrodestra. E ieri le rispettive tifoserie hanno incrociato sui social le lame delle invettive e delle accuse reciproche.

Nessuna desistenza

Non ci sono invece dichiarazioni ufficiali dalla Coalizione sarda di Soru, che già un paio d’ore dopo la votazione del coordinamento regionale dei Progressisti aveva replicato, con laconica freddezza, di voler andare avanti. Oggi l’ex governatore ed eurodeputato riunirà alle 11 i suoi fedelissimi, per fare il punto: ma l’ipotesi di una desistenza non sembra contemplata.

Neanche sotto la forma proposta dagli stessi Progressisti, ossia una lista che, nel Campo largo, raggruppi tutta la cosiddetta “rivoluzione gentile”. L’idea non raccoglie consensi nell’area Soru, mentre dall’altro fronte il segretario del Pd Piero Comandini la approva senza riserve: «Noi siamo favorevolissimi. Sarebbe anche il modo migliore per dare il giusto riconoscimento politico al lavoro svolto in questi mesi da Renato e da chi lo sostiene, che continuiamo a non considerare come avversari».

In ogni caso, prosegue il leader Dem, «la decisione dei Progressisti non è in alcun modo una vittoria nostra nei confronti di Soru. Siamo felici di riaccoglierli, perché con loro abbiamo sostenuto per cinque anni l’opposizione alla Giunta Solinas. Ma conserviamo la speranza di ricostruire un’alleanza ancora più ampia. Spero che ci siano altri sviluppi positivi in questo senso», conclude Comandini, «e che prosegua il ricompattamento della coalizione attorno alla candidata che ha le maggiori possibilità di sconfiggere il centrodestra».

La ricerca dell’unità

Lei, la candidata, si unisce agli apprezzamenti per la svolta dei Progressisti e insiste sul fatto che «lavoriamo, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per l’unità. Ho sempre ribadito dal primo momento l’importanza di una coalizione ampia, credibile, saldamente ancorata ai valori progressisti e alternativa a questa giunta di centrodestra, la peggiore che la Sardegna abbia mai avuto. Non ho mai smesso di lavorare, e continuerò a farlo, in nome dell’unità. E ho sempre cercato - la mia storia e le mie azioni parlano chiaro - di trovare una sintesi condivisa».

La deputata del M5S fa un riferimento alle notizie sul suo recente incontro con Soru: «Non raccolgo provocazioni di ricostruzioni unilaterali e fantasiose. Tantomeno i tentativi di screditare il lungo e faticoso percorso della coalizione di centrosinistra. Continuo a guardare alle cose che ci uniscono e fino all'ultimo momento possibile lancerò messaggi di concordia». Ma in ogni caso, aggiunge, «esprimo tutta la mia soddisfazione per la scelta coraggiosa portata avanti dai Progressisti, che ringrazio, orgogliosa dell’opposizione fatta in questi anni alla destra in Consiglio regionale e convinta del grande lavoro che faremo insieme al governo della Regione».

Oggi Zedda e soci spiegheranno le ragioni della loro scelta in una conferenza stampa: ieri intanto, intervistato da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su “Giornale radio”, l’ex sindaco di Cagliari ha confermato l’intenzione di ripresentarsi alle Comunali del capoluogo. E sulla candidatura dl centrosinistra non ha escluso che «possano esserci ripensamenti. Noi comunque lavoriamo per l’unità e per riportare dentro anche Soru»

