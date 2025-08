Todde e Campo largo Oggi primo vertice dopo le fibrillazioni 

Elezioni provinciali, forse anche l’assestamento da circa ottocento milioni di euro in Aula da dopodomani. Questo, l’ordine del giorno non scritto. Poi, è difficile che i capigruppo e i segretari del centrosinistra convocati da Alessandra Todde si comportino come se nulla fosse successo. Come se il segretario del Pd, all’ultima assemblea del partito, non avesse detto che i risultati raggiunti dalla Giunta non sono all’altezza. O come se il padre fondatore dei Progressisti, Luciano Uras, non avesse parlato appena due settimane fa di un esecutivo slegato dalla società e del fatto che sia necessaria una verifica urgente.

Nodo “secondo livello”

Tuttavia, al vertice di maggioranza previsto per le 17.30 a Villa Devoto la presidente della Regione vorrebbe che tutti si occupassero principalmente della tornata fissata con decreto per il 29 settembre per eleggere presidenti delle Province, consigli provinciali e consigli delle due città metropolitane della Sardegna. Perché non è un voto come gli altri. È un’elezione di secondo livello: come stabilito dalla legge Delrio che in tanti vorrebbero superare, gli organi non sono eletti direttamente dai cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni di quella determinata Provincia o città metropolitana. Un sistema che rende la vita difficile ai partiti, nel senso che incentiva sindaci e consiglieri comunali a trattare in modo trasversale, a prescindere dall’appartenenza politica. Cioè, sono portati a fare accordi zona per zona, per fare liste con equilibri che riguardano i territori, non i partiti politici. E insomma, come avviene nelle elezioni dell’Anci o del Cal, anche in questo caso perde molto peso il classico dualismo tra centrodestra e centrosinistra. Questo potrebbe danneggiare soprattutto quelle forze che non hanno tanti eletti nei Comuni. E, in generale, dei due schieramenti, il prezzo più alto potrebbe essere pagato dal Campo largo, in particolare dagli alleati minori che hanno più difficoltà a trattare nei territori. E oggi, al vertice delle 17.30, si cercherà di correre ai ripari.

Metodo

Per quanto riguarda la manovra estiva, in realtà si registra già una schiarita: il disegno di legge approderà in Aula mercoledì. L’ideale, per i consiglieri di maggioranza di maggior esperienza, sarebbe arrivare all’approvazione i giorno dopo. Ma è difficile, nonostante il centrodestra sia propenso ad accelerare i tempi per permettere che le risorse siano quanto meno impegnate entro il mese di dicembre.

Il testo ha 21 articoli, e alcune materie potrebbero essere oggetto di scontro in Aula: in testa la sanità, ma anche la dermatite bovina. Per affrontarla la Giunta stanzia in tutto dodici milioni di euro, troppo pochi per la minoranza di centrodestra che aveva proposto un finanziamento di sessanta milioni in due anni, attingendo la prima metà a valere sui trenta milioni destinati ad accrescere il ruolo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti sardi. Al tavolo di oggi si discuterà del metodo da adottare per evitare battaglie in Aula che rischierebbero di far slittare il via libera all’assestamento a settembre.

