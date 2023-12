Todde, domenica il via al tour nell’Isola Soru torna a Cagliari 

Nuoro da oggi è crocevia della politica regionale. Al convegno dell’assessore Saiu al Museo del Costume, risponderà domenica all’ExMè la kermesse che segnerà l’inizio della campagna elettorale di Alessandra Todde.

La candidata di Sardegna Unita ha scelto la sua città d’origine per iniziare ufficialmente la corsa alla presidenza della Regione, in attesa di una ricucitura con Progetto Sardegna e i Progressisti che renderebbe ancora più solida la coalizione. «Sarà un un percorso per condividere e arricchire con il contributo di tutti la nostra visione, i nostri temi, le nostre soluzioni. Lo faremo insieme alle forze della coalizione e a chi ci ha aiutato a costruire la base programmatica su cui ci confronteremo», ha scritto Todde sui social.

L'appuntamento è per domenica alle 10.30 e sono attesi nella città di riferimento della Barbagia sostenitori e i rappresentanti il popolo del centrosinistra.

Intanto continuano gli incontri e gli abboccamenti per rimarginare le ferite e creare le condizioni per la coesione di tutto il centrosinistra, ma senza che per ora si sia arrivati a una sintesi. I riflettori sono puntati sul movimento dell’ex governatore Renato Soru, che sarà oggi a Bono (dalle 17.30 nella sala consiliare della Comunità montana del Goceano, in viale San Francesco), domani alle 17 parteciperà come relatore al dibattito che fa parte del ricco programma di “Liberas, storie di lotta”, insieme a Francesca Ghirra dei Progressisti sardi, Riccardo Lo Monaco di +Europa e Giulia Lai di Liberu al Lazzaretto di Cagliari e domenica sarà a San Gavino Monreale dalle 17, nella sala Civis di via Roma 102.

RIPRODUZIONE RISERVATA