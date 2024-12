Todde: «Disattesi tutti gli accordi» Calderone: «Istituzioni compatte»  

Inviata

Portoscuso. «In questa situazione non c'è Governo e non c'è Regione. Le istituzioni sono unite in difesa del territorio e per la salvaguardia del lavoro». Sono le 11.08 quando Alessandra Todde raggiunge i cancelli della Portovesme srl. E subito, su richiesta, traccia la linea bipartisan contro la dismissione di Glencore. L’abbraccio con Paolo Truzzu – lo sfidante alle Regionali di febbraio, capo delegazione di FdI, il partito del ministro Adolfo Urso che di lì a poco arriverà insieme alla collega Marina Calderone – sembra il sigillo messo sulla compattezza della politica sardo-romano contro la delocalizzazione della multinazionale svizzera.

La Giunta

Todde sa bene di non poter cedere alla retorica nella fabbrica del Sulcis, dove troppi politici hanno lasciato i cattivi ricordi di promesse disattese. «Oggi (ieri, ndr), parleremo di come far cantare le carte che abbiamo», va dritta al sodo la presidente. «I forni» – è il riferimento all’attività waelz, cioè lo sfruttamento dei soli fumi d'acciaieria, da cui si ricava l'ossido di zinco, l’unica produzione che Glencore sta tenendo in piedi – «non si possano utilizzare senza l'impianto di lavorazione allo zinco». Avviato invece verso lo spegnimento. «In caso di dismissione – continua Todde – la multinazionale non può andare via prima di un anno, stabilisce l’autorizzazione del 2021». E ancora: «Se Glencore – conclude Todde – ha intenzione di trasformare la Portovesme in discarica, hanno sbagliato indirizzo». Emanuele Cani tiene il punto: «Tutto questo vuol dire 1.200 buste paga a rischio – sottolinea l’assessore all’Industria -. Una metà è occupazione diretta, l’altra è indotto. Non esiste spegnere gli impianti senza un piano industriale, perché questo per di più mettendo a rischio l’ingresso di un eventuale nuovo azionista».

Il Governo

Sindaci, sindacati, operai e politici affollano già la sala assemblee quando Urso e Calderone raggiungono Portovesme. Urso, da titolare del Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, rassicura sui successi precedenti alla vertenza sarda: «Non c’è crisi che non si sia conclusa bene», dice in premessa. Quasi una cartolina di presentazione. «Questo polo produttivo è fondamentale per il Paese, la linea dello zinco strategica». Calderone, «la ministra sarda» del Lavoro, ricorda di sé, menziona le differenze tra le crisi territoriali «non finite come avremmo voluto e questa che invece porterà a un orizzonte occupazionale. La scommessa, sancita dalla compattezza delle istituzioni, è il mantenimento di ogni busta paga». Annuisce Fausta Bergamotto, la sottosegretaria del Mimit, seduta accanto all’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca.

Il Consiglio regionale

Piero Comandini lascia Portovesme all’ora di pranzo, come tutti gli altri. «Mi auguro che gli impegni presi stamattina siano seri e concreti», è il riferimento del presidente all’agenda Urso in quattro punti con «revisione del piano industriale, mantenimento della produzione di zinco e ripristino di quella del piombo (ripresa a San Gavino temporaneamente)». In alternativa, si tratterà di facilitare l’ingresso di un nuovo investitore. Come Regione «noi faremo la nostra parte perché l'attività produttiva possa ripartire».

L’opposizione

Insieme a Truzzu, ci sono i colleghi Fausto Piga e Gianluigi Rubiu. Sull’agenda Urso, dice il capogruppo di FdI: «È evidente che sulla politica industriale nazionale e regionale la visione strategia sia chiara. Piombo e zinco prodotti nel Sulcis fanno parte del progetto». A Portovesme ci sono pure i deputati Francesco Mura, coordinatore degli FdI sardi, Salvatore Deidda e Gianni Lampis. Osserva Mura: «Siamo confortati dalle parole del ministro Urso che ha ribadito quanto lo zinco e il piombo prodotti in questo stabilimento siano strategici per lo sviluppo dell’Europa e dell’Italia. Il curriculum del ministro parla chiaro e siamo fiduciosi che si possa risolvere anche questa vertenza, come è successo in molti altri casi in questi due anni di governo, in cui il lavoro è tornato a essere un tema centrale della politica, al pari dello sviluppo industriale e del rispetto ambientale».

