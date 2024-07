Todde difende la norma «Con la moratoria stop alle speculazioni» 

«La Sardegna si sta dotando di regole certe». La moratoria sull’eolico per 18 mesi, approvata in Consiglio regionale con i voti del Campo largo, non convince. Eppure la governatrice, Alessandra Todde, prova a spiegare i motivi ispiratori della norma e gli indirizzi che saranno dati: «Avremo una legge regionale per le aree idonee, perché non tollereremo la speculazione e vogliamo che gli impianti industriali di rinnovabili vengano impiantati dove servono e dove vogliamo noi».

La linea

Todde torna sul tema delle rinnovabili, ancora caldo dopo lo stop imposto alla realizzazione di impianti per un anno e mezzo in tutto il territorio dell’Isola. In un post, pubblicato sui social, cerca di far capire a tutti il percorso intrapreso dalla maggioranza che l’ha fatta eleggere e che ora la sostiene nel suo cammino da presidente della Sardegna: «Abbiamo ereditato una regione senza regole per quanto riguarda l'installazione di impianti di energie rinnovabili, con moltissime autorizzazioni di fatto fuori controllo», scrive Todde. «Cosa abbiamo fatto? Abbiamo agito su dei fronti. Per prima cosa abbiamo lavorato insieme al ministero dell'Ambiente sul decreto aree idonee, che era fermo da due anni e mezzo. In meno di due mesi abbiamo negoziato delle condizioni vantaggiose per la Sardegna».

Aree idonee

In particolare, per la governatrice una di queste condizioni è che «le aree idonee vengano definite da una legge regionale e non dalle linee guida del Governo», e che «le procedure di autorizzazione vengano definite all'interno del contesto regionale e non più dall’Esecutivo nazionale», oltre alla vicenda degli impianti eolici offshore, che rientreranno completamente nella quota assegnata alla Sardegna e non per il 40%, come previsto inizialmente. Nel frattempo, la Regione ha deciso di percorrere la strada della cosiddetta moratoria, che sospende le autorizzazioni e le nuove richieste: «Non si può dare avvio all'inizio lavori fino a quando non avremo definito l'ambito operativo delle nostre aree idonee».

Al lavoro

Il pensiero di Alessandra Todde è proiettato al futuro. «La Sardegna potrà decidere quale dovrà essere il suo destino energetico: non ci saranno più autorizzazioni che passeranno sopra la nostra testa», spiega l’ex viceministra pentastellata. «Qualsiasi autorizzazione verrà decisa e data dagli uffici della Regione, chiaramente interpellando i Comuni, i territori e i cittadini. Stiamo già lavorando per redigere il piano energetico regionale, il completamento del piano paesaggistico regionale e definire, entro sei mesi, la mappa delle aree idonee ad ospitare gli impianti».

Transizione sostenibile

In conclusione, la governatrice appare intransigente: «Voglio essere chiara ancora una volta. La transizione ecologica è il nostro presente e il nostro futuro. E le fonti rinnovabili sono centrali per lo sviluppo sostenibile della Sardegna. Per questo è necessario che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Non possiamo più accettare che si speculi e si lucri su territorio, suolo e paesaggio», chiosa Todde. «Non possiamo più permettere che il nostro territorio venga calpestato».

