Todde convoca l’Aula «Il 9 giurerà la Giunta» 

È ufficiale: la prima seduta consiliare della XVII legislatura si terrà il 9 aprile. Alessandra Todde ha dunque altri dieci giorni di tempo per formare la Giunta dei dodici assessori chiamati a giurare sempre il 9. La sensazione è che li utilizzerà tutti quanti. «Stiamo ancora discutendo e affinando gli ultimi passaggi, ma per il 9 la squadra sarà al completo», ha spiegato anche ieri al termine del bilaterale con i Progressisti. I tempi sono quelli che sono perché «da considerare ci sono le richieste dei partiti, i curriculum da esaminare, il tema territoriale e del genere: tante variabili di cui tenere conto». Tra i sei criteri fissati per far parte dell’esecutivo, due riguardano la presenza di almeno cinque donne e la garanzia che tutti i territori dell’Isola siano rappresentati. In ogni caso, ha sottolineato la presidente della Regione, «le forze politiche si sono comportate in modo leale, anzi le ringrazio per il lavoro fatto e il supporto: è la dimostrazione che lo scopo della coalizione non era solo elettorale».

«Saremo in squadra»

Quello con i Progressisti è stato uno degli ultimi bilaterali formali prima della sintesi finale. In delegazione c’erano l’ex senatore Luciano Uras, il consigliere regionale Gianfranco Satta e Roberto Capelli (La Base). Il partito sarà sicuramente rappresentato in Giunta da un assessore. L’ha assicurato Uras al termine dell’incontro: «Abbiamo dato la nostra disponibilità per più deleghe». Ma non ha specificato quali. Si parla dell’Agricoltura, anche se sono sempre più insistenti le voci sull’approdo alla guida della casella di Sebastian Cocco di “Uniti con Alessandra Todde”. E poi, «abbiamo contribuito in modo decisivo alla vittoria del centrosinistra. La presidente è molto carica, siamo contenti di aver fatto questa scelta. Ora però bisogna iniziare bene perché l’avvio di una legislatura è sempre complicato». Uras non si è sottratto alle domande sulla candidatura di Massimo Zedda a Cagliari ufficializzata due giorni fa. «Una candidatura molto gradita, soprattutto dai cittadini, se si vuole sottoporre a primarie lo faremo. Siamo positivi perché certi di vincere. Anche la presidente della Regione ha detto che quella di Zedda è una candidatura vincente».

Le ipotesi

Nella sede elettorale in via Sonnino Todde ha dialogato anche con i socialisti, mentre non dovrebbe rivedere l’Alleanza Verdi Sinistra che avrà di certo un posto in Giunta, quasi di sicuro i Lavori pubblici per Antonio Piu. Ma non la vicepresidenza della Regione che resterà invece in capo al Pd. I Dem, per la verità, continuano a rivendicare quattro caselle, e tra queste ci sono anche i Lavori pubblici. Ai quali però rinuncerebbero per consentire alla presidente di chiudere il cerchio. Le altre deleghe per i democratici saranno il Bilancio e la programmazione per Giuseppe Meloni (corrente dei Riformisti). Il Pd chiede anche l’Ambiente: in questo caso per qualcuno dell’area dei Popolari, forse Matteo Muntoni ma non sono escluse sorprese dell’ultimissimo momento. Il terzo posto sarebbe agli Affari Generali con una donna dell’area Riformisti (magari Annamaria Busia).

Orizzonte Comune dovrebbe prendere l’assessorato al Turismo con lo stesso consigliere Franco Cuccureddu, oppure con una donna. Papabile in questo caso l’ex sindaca di Pula Carla Medau, candidata ma non eletta in Consiglio regionale, come Busia del resto. Ma questo per la presidente non è un problema. Proprio ieri ha precisato che la decisione sulla possibilità per i non eletti di approdare in Giunta è solo dei rispettivi partiti.

I tecnici

Non c’è alcuna schiarita sul fronte della Sanità, dove nelle ultime ore è ritornata in auge con prepotenza l’ipotesi di un tecnico. Di certo, è una delle due caselle (con gli Enti locali e l’Urbanistica) in quota governatrice. Sceglierà lei, insomma, e probabilmente opterà per due tecnici, o «assessori di coalizione», come li ha definiti di recente Piero Comandini. Per il dopo Carlo Doria si parla di Luigi Minerba, di Maurizio Melis (ex primario al Brotzu) oppure di qualcuno in arrivo da fuori.

Per i pentastellati ci sarà sicuramente Desirè Manca, forse al Lavoro o alla Cultura e Istruzione, e forse Alessandro Solinas all’Industria. Per i Trasporti Todde avrebbe in mente una figura tecnico-politica: Giovanni Dore di “Uniti con Alessandra Todde”.

No ai capi dipartimento

Ieri la presidente si è anche sbilanciata sulla legge di riorganizzazione della presidenza della Giunta (nota anche come “legge sugli staff" varata nella legislatura appena conclusa). Di sicuro non nominerà i tre capi dipartimento mentre conserverà la figura del segretario generale.

RIPRODUZIONE RISERVATA