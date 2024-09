Todde convoca i parlamentari sardi 

Si parlerà dei temi più “caldi” che riguardano la Sardegna nel vertice in programma per oggi a Villa Devoto a Cagliari. La presidente della Regione Alessandra Todde ha convocato i parlamentari sardi per discutere di argomenti che in questi giorni sono all’attenzione della politica: i rapporti tra Regione e Stato e Governo, la spinosa questione dell’autonomia differenziata, il problema della transizione e della speculazione energetica, l’allarme sulle scorie nucleari, le vertenze industriali, in particolare la Glencore, la siccità e le emergenze sulla sanità animale, i trasporti e la continuità territoriale.

Questa mattina alle 10, i deputati e i parlamentari di maggioranza e di opposizione – per la prima volta in questa legislatura – incontreranno tutti assieme la governatrice, i componenti della Giunta e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

