«Ho consigliato ad Alessandra Todde di citare per danni i firmatari del Collegio di garanzia che, a maggioranza, hanno concluso per la sua decadenza». L’uscita del leader del M5S Giuseppe Conte sta mettendo a rumore la politica, non senza imbarazzo tra gli alleati, in testa il Pd. Contro la decadenza, la presidente della Regione presenterà ricorso in Tribunale la prossima settimana, intervenendo poi in Consiglio regionale.

