Todde: «Chi brucia l’Isola non rimarrà impunito» 

La Sardegna brucia. E con le fiamme si levano alte le dichiarazioni di condanna e solidarietà. Un rito distruttivo, quello degli incendiari. Forse stanco, ma dovuto, quello della politica. A parlare a nome di tutti da Villa Devoto, all’indomani dei roghi che hanno seminato il panico nel sud della Sardegna, è Alessandra Todde. Esprime vicinanza ai sindaci, ringrazia chi ha combattuto contro il fuoco. Per rivolgersi poi a chi lo ha appiccato: «Chi devasta la nostra terra non resterà impunito», assicura la presidente della Regione.

La presidente

Il terreno ieri mattina era ancora caldo nelle campagne di Uta, Villaspeciosa, Decimomannu, Villacidro, Villasor, Monastir, Serramanna. Dalle ceneri della devastazione del giorno precedente si registravano alcune ripartenze alimentate dal maestrale. E per la governatrice era il tempo di fare un primo bilancio. «I vasti incendi hanno provocato danni ingenti e messo a dura prova cittadini, amministrazioni locali e forze impegnate nei soccorsi». Sul campo hanno lavorato corpo forestale, Forestas, vigili del fuoco, protezione civile, compagnie barracellari e volontari. A tutti va il ringraziamento della presidente, che assicura: «Stiamo lavorando per irrobustire le strutture e renderle più efficaci». Fin qui le dichiarazioni per i “buoni”. Ma l’attenzione di Todde si concentra anche su chi il problema lo crea, con o senza dolo: «Un monito a tutti coloro che si macchiano di una colpa terribile: danneggiare il proprio territorio in modo a volte irreparabile per disattenzione, sciatteria o dolo», annuncia, «il corpo forestale e gli altri organi di polizia giudiziaria hanno tutto il nostro supporto. Chi devasta la nostra terra non resterà impunito».

La conta dei danni

Tutti i giorni in ogni parte dell’Isola si alzano in volo canadair ed elicotteri dell’antincendio. Venerdì è stato uno dei più difficili: «Stiamo procedendo con la verifica puntuale dell’entità dei danni», spiega Giuseppe Casu, direttore di Coldiretti Cagliari, «ma quanto sta accadendo in questi giorni, con incendi sempre più frequenti e devastanti, conferma purtroppo quanto avevamo già denunciato nei mesi scorsi. È indispensabile attivare strumenti finanziari straordinari e immediati per sostenere le imprese agricole colpite, che si trovano a fronteggiare perdite ingenti e difficoltà enormi nel riprendere le attività». Per Casu «non possiamo continuare ad affrontare emergenze simili senza un’adeguata programmazione e senza misure strutturali di prevenzione e tutela».

Il ricordo

Un dramma che si ripete da decenni. Domani ricorre il 42° anniversario del tragico incendio che colpì duramente Tempio Pausania: nel rogo di Curraggia morirono in nove e numerosi furono i feriti. Quest'anno la commemorazione onorerà anche i territori del Montiferru e della Planargia drammaticamente accomunati nel devastante incendio del luglio 2021. «Un doveroso momento di ricordo delle vittime e dei territori colpiti», spiega una nota del Comune gallurese, «ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra territori e comunità, alimentare la solidarietà e stimolare una collaborazione attiva nella prevenzione e gestione delle continue emergenze ambientali». ( )

