Todde, allarme sanità: «La Sardegna rischia il commissariamento» 

Primo vertice di maggioranza con la presidente della Regione e prima grana seria da gestire. «Il ministero dell’Economia con cui ci siamo confrontati lunedì ha prospettato uno scenario di commissariamento nazionale che vorremmo evitare nella maniera più assoluta, essendo noi un’Isola che paga di tasca sua la spesa sanitaria», ha detto Alessandra Todde prima del tavolo con i consiglieri del Campo largo convocato per preparare una strategia comune in vista della discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche.

I bilanci

«Da due anni non abbiamo la disponibilità dei bilanci di nessuna delle Aziende sanitarie, questo profilo è di tale gravità che è stato evidenziato in modo forte da parte del Mef», ha spiegato anche ai consiglieri. In realtà, ha dichiarato a stretto giro Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti-Udc, «posto che se c’è stata qualche criticità è attribuibile ad Ares, mi risulta che i bilanci delle Asl siano quadrati, cosa che probabilmente la presidente saprebbe se il suo assessore alla Sanità, nominato ormai da un po’, si fosse preso la briga di interloquire con i dirigenti delle Aziende». Invece, «a quanto pare preferisce incontrare solo soggetti privati: evidentemente le priorità sono altre».

La governatrice, comunque, ha già in mente una prima soluzione per affrontare il problema. La direttrice generale di Ares si è dimessa e dovrebbe essere rimpiazzata a partire dal primo giugno. Con l’azienda regionale della salute operativa, i bilanci possono anche essere approvati velocemente in proroga. Per la nomina del nuovo dirigente di Ares «stiamo facendo la manifestazione di interesse», ha annunciato ieri Todde, quanto ai dg delle Asl, «noi non possiamo commissariare tout court, se lo facessimo verrebbero impugnati i commissariamenti».

Il metodo

Il vertice di ieri era stato convocato in realtà con l’obiettivo di darsi un metodo di lavoro. In pratica, di ribadire l’unità di intenti tra Giunta e maggioranza nell’Assemblea sarda. «Ci siamo dati un metodo che consiste nell’avere una base informativa condivisa da Giunta, commissioni consiliari e i consiglieri, così da mettere a punto un vero modo sinergico di lavorare». Non solo sanità. Al centro del confronto anche trasporti e il ddl che vieta per diciotto mesi l’installazione di pale e pannelli fotovoltaici in Sardegna. Proprio su quest’ultimo punto, la presidente ha ricordato l’incontro con il ministro Gilberto Pichetto Fratin per il 21 maggio. Al quale Todde segnalerà che «il governo è in ritardo di due anni e mezzo sulle linee guida per l’individuazione delle aree idonee, quindi sulla bozza in discussione nella Conferenza Stato-Regioni non può inserire criteri penalizzanti per i territori». Quanto al tema della sospensione che presto approderà in Consiglio, «il punto è riuscire a legiferare, anche con emendamenti dell’Aula, così da non incorrere in impugnazioni da parte del Governo».

I vertici

Sempre per il 21, la presidente della Regione ha annunciato un vertice anche al ministero della Difesa per un confronto sulle servitù militari. Mentre, entro la fine del mese vedrà il ministro del Pnrr Raffaele Fitto per discutere della chiusura della precedente sessione del Fondo di sviluppo e coesione e l’apertura del nuovo finanziamento. (ro. mu.)

