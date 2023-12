Todde, affondo contro Soru: centrosinistra sempre più diviso 

Mai così lontani, Alessandra Todde e Renato Soru percorrono l’Isola come se fossero già gli ultimi giorni di campagna elettorale: in realtà si dovrebbe votare tra due mesi e mezzo, ma la tensione tra i due alfieri del centrosinistra è sempre più alta. I negoziatori delle due parti sono in difficoltà, più passa il tempo e più calano le chance di riunire ciò che la lite sulle primarie ha diviso.

L’attacco

Le parole pronunciate ieri da Todde rendono bene l’idea della distanza con Soru. Il giorno prima l’ex governatore aveva sottolineato come avere una candidata donna non fosse un valore in sé («non per questo bisogna accettarla a scatola chiusa. E la cultura patriarcale non c’entra niente»). Ieri dallo stesso pulpito – un’intervista con Luca Telese e Giuliano Guida Bardi all’emittente “Giornale Radio” – la deputata del M5S ha replicato non tanto sulla questione di genere, ma sugli altri nodi politici. Con toni ben più duri di quelli utilizzati finora.

Dopo aver negato, ancora una volta, che il proprio nome sia stato imposto da Roma, Todde ha aggiunto che quella delle mancate primarie «è una questione totalmente pretestuosa. Soru è uscito dal Pd, provocando una scissione, perché il partito, con delle regole accettate da un tavolo di coalizione, non ha scelto lui». Del resto, ha osservato, nell’area soriana le primarie non sono state fatte (concetto ribadito sui social dall’ex consigliere regionale e deputato del Pd Siro Marrocu).

La candidata del Campo largo ha anche detto di voler ricucire con l’altra parte del centrosinistra, ma a suo parere la ricomposizione si può fare «nel nome dell’unità, non certo nel nome della continuità. Soru ha aperture da partiti come Italia Viva, che è in continuità con la Giunta Solinas e ha imbarcato l’assessora Anita Pili; ha l’endorsement di Luigi Cucca, segretario regionale di Azione, l’uomo che Solinas voleva come segretario generale della Giunta». E invece dall’esecutivo di centrodestra, ha ammonito, «bisogna distaccarsi». La deputata ha comunque concluso che, se dovesse perdere, resterebbe in Sardegna a fare la consigliera regionale.

Posizioni opposte

Sulle primarie si registrano poi altre prese di posizione: da un lato l’ex presidente nazionale del Pd, Gianni Cuperlo, le definisce «uno strumento, ma il fine è vincere le elezioni», e considera Todde «la scelta migliore per la Sardegna». Dall’altro l’ex ministro Arturo Parisi critica Elly Schlein per aver lasciato cadere in disuso il tipo di consultazione che per lei stessa fu decisivo per diventare segretaria: «Di voltafaccia così, la politica ne ha visti molti».

Da Soru e da chi lo sostiene, ieri, non sono arrivate repliche a Todde: forse arriveranno domani, nell’incontro che l’ex presidente terrà a Cagliari, dalle 17 all’Exmà, per dialogare con i giovani che vivono all’estero e alcuni sardi che hanno deciso di ritornare nell’Isola. Lunedì invece sarà alle 11 a Sanluri, alle cantine “Su ’entu”, per un confronto con gli operatori della filiera agroalimentare.

A questo punto, a tenere viva una debole linea di dialogo tra i due fronti è quasi solo la logica: ossia la consapevolezza che l’attuale spaccatura regala al centrodestra un vantaggio forse incolmabile. Ma nessuno, tra quelli che auspicano una ricomposizione (soprattutto il Pd da una parte, i Progressisti dall’altra), ha finora proposto un punto di caduta soddisfacente.

