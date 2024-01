Todde, accordo con i socialisti 

Viaggio al termine dell'isola per il Campo largo e per la rivoluzione gentile del centrosinistra. Alessandra Todde e Renato Soru scalano territori con un tour de force da ciclisti della politica in vista del traguardo delle urne. La deputata M5S arriva a Sassari nel pomeriggio, carica del nuovo apparentamento siglato in mattinata a Cagliari, stavolta con la lista Partito socialista italiano-Sardi in Europa-Identità indipendente.

L’accordo

«La coalizione dimostra di essere solida – commenta Todde – e di costruire un’alternativa di centrosinistra sempre più ampia e credibile». Portando sulla scheda elettorale i redivivi socialisti: «In Sardegna – rimarca Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi – c'è un'esperienza e una tradizione storica importante del socialismo italiano riformista che oggi torna in campo».

Dal passato ci si riattiva poi lanciando siluri sul presente della legislatura targata Solinas, bollata da Maraio come «uno dei peggiori governi della storia sarda». Che neppure Paolo Truzzu sarebbe in grado di risollevare: «Che il candidato sia lui, Solinas o Biancaneve – attacca Alessandra Todde – poco importa. Non basta cambiare nome per cambiare i fallimenti di questa Giunta». Il riferimento fiabesco lo fa sullo sfondo dello scenario bucolico della comunità di recupero “Il sogno” a San Giorgio, pochi chilometri da Sassari, dove si trovano, divisi, detenuti e minori. La prima tappa della sua campagna elettorale al nord. «È un segnale cominciare il percorso nel territorio da una comunità solidale come questa. È fondamentale avere uno sguardo rivolto agli ultimi». Coi quali pranza saggiando de visu i tormenti di chi tiene in piedi simili iniziative di volontariato al prezzo, come testimonia l'anima della struttura don Gaetano Galia, di finire vessato da una burocrazia annichilente. «Bisogna programmare – sintetizza lei – perché le comunità diventino sempre più forti».

È il primo cardine, la programmazione, negli interventi dell'aspirante governatrice, ribadito nell'incontro alla Camera di commercio col Tavolo istituzioni-parti sociali per lo sviluppo del nord-ovest, e gridato di sera davanti a un migliaio di persone al Teatro Verdi. Un mantra applicato su infrastrutture, istruzione, cultura, lavoro e soprattutto sanità che, assicura Todde tra gli applausi, «non ha bisogno di un'altra riforma».

La polemica

Sempre a Sassari, dalla coalizione di Renato Soru, i vertici di Indipendentzia Repubrica de Sardigna hanno accusato ieri il M5S e “A Innantis”, la forza indipendentista creata da Franciscu Sedda, di aver usurpato, nel logo elettorale della lista comune, lo storico simbolo di Irs, ossia l'albero deradicato arborense. «Diffidiamo Todde e il M5S dall'utilizzarlo nelle liste – ha detto Simone Maulu – ed esigiamo l'immediata rimozione da tutti i materiali, elettorali e non, e da tutti i canali di comunicazione». Lo stesso Sedda, ha aggiunto, «ne fa un uso improprio». “A Innantis” ha poi replicato ricordando che l’Albero fu proprio un’elaborazione di Sedda e accusando Irs di «non saper distinguere tra un simbolo di partito, come un albero nero, e la bandiera nazionale dei Sardi, l’Albero verde in campo bianco».

Nel frattempo, il candidato governatore è intervenuto all’incontro su “Sviluppo locale e cultura d'impresa” nell’auditorium comunale di Orgosolo. «È importante parlare di cultura d’impresa in un territorio come questo», ha detto Soru, «non avrebbe senso farlo dove è già affermata. Ma qui si vede nascere un’idea nuova di sviluppo, slegata dal passato e legata al territorio, alle specificità locali, ai talenti delle persone, alimentati da una nuova capacità di lavorare insieme. Vogliamo che questo nuovo sviluppo sia anche alimentato da una buona politica e soprattutto da un miglior livello di istruzione, perché non esiste cultura d’impresa senza scuola».

