Todde a Villa Devoto, ma la lascia subito: «Starò in viale Trento» 

Il primo cambiamento è logistico. L’ufficio di Alessandra Todde sarà in viale Trento, nella sede della Regione, non a Villa Devoto. «Penso sia importante essere operativi, avere contezza di ciò che accade negli uffici e nelle direzioni, avere la possibilità di parlare con gli assessorati quando c’è bisogno», ha spiegato ieri la presidente dopo il passaggio di consegne con l’uscente Christian Solinas a Villa Devoto, «voglio essere una presidente operativa e per questo viale Trento mi sembra il posto a me più congeniale». E Villa Devoto, base di lavoro dell’ex governatore sardista negli ultimi cinque anni? «Questa è una sede di rappresentanza e la utilizzerò come tale, magari sarà l’occasione per fare i lavori di ripristino necessari, considerando che si tratta di una sede storica». Il rito della staffetta, con tanto di passaggio della campanella, è durato quasi due ore e mezzo. Todde ha varcato i cancelli della sede di via Oslavia alle 14.45. Ad attenderla, Solinas con tutti i dossier.

«La fine di un ciclo»

«Si conclude un ciclo che ho vissuto con spirito di servizio, cercando di adempiere al mio ruolo con disciplina e onore», le parole di Solinas dopo il confronto con la presidente, «è stato un incontro cordiale e franco, ci siamo lasciati augurando i migliori lavori nell’interesse della Sardegna». Qualche rammarico? «Tutte le scelte assunte sono state prese in buona fede e col patrimonio conoscitivo che si aveva in quel momento», ha aggiunto Solinas.

Nessuna frizione, nonostante le tensioni dei giorni scorsi. «Una cosa sono la campagna elettorale e le scaramucce comunicative», ha chiarito Solinas, «ma oggi il registro del confronto è stato istituzionale e di assoluto rispetto». Da parte sua, Todde ha riconosciuto che «da parte di Solinas c’è disponibilità a supportarmi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per fare in modo di garantire continuità sul fronte delle scadenze e delle necessità da affrontare. Sono soddisfatta e sto iniziando il lavoro nel migliore dei modi».

Il bando della continuità

Ma la continuità riguarderà solo gli atti dovuti. «Per esempio, c’è un tema legato alla scadenza del bando della continuità», ha spiegato la presidente, «abbiamo anche parlato di infrastrutture e bonifiche, temi a cui va data continuità amministrativa». Come presidente, Todde eredita anche tutte le situazioni commissariali: «Abbiamo discusso della necessità di raccordarmi con il nuovo commissario per La Maddalena, le arterie Anas e il dissesto idrogeologico».

Non si può certo parlare di continuità sul fronte della sanità, tanto meno per quanto riguarda il progetto di costruzione dei nuovi ospedali. «Per la verità, di sanità abbiamo discusso in generale. Noi avevamo una certa idea: io sono convinto che gli ospedali siano uno degli elementi che i sardi meritano maggiormente, ma tutte le valutazioni di chi ha vinto le elezioni sono legittime». Quanto agli altri temi, «abbiamo affrontato le questioni dei trasporti, dell’industria, del personale e delle gestioni commissariali. Abbiamo cercato di dare alla presidente tutti gli strumenti per consentirle di approfondire agevolmente tutti i temi e fare le scelte più opportune».

