Todde a confronto con gli studenti 

La presidente della Regione Alessandra Todde in visita ai ragazzi del liceo scientifico Fermi. Ieri mattina, per due ore di fila, ha risposto a numerosi quesiti posti dai liceali che hanno chiesto delucidazioni in merito a energie rinnovabili, autonomia differenziata, riciclo e tutela del territorio, sanità e diritto alla salute, scuola e università, trasporti.

I ragazzi hanno chiesto con convinzione una risposta sincera sulla reale presa di posizione della Regione sui temi toccati. Presenti le autorità, accolte con una rappresentanza del gruppo folk scolastico.

«Una lezione straordinaria di educazione civica per gli studenti del Fermi che, attraverso il dialogo con la Presidente, hanno avuto modo di approfondire tematiche fondamentali per il loro futuro», dice la dirigente scolastica Mariantonietta Ferrante. (g. pit.)

