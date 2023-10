Tocco: «Non sfrattate il liceo Alberti» 

«Auspico che si possa rivalutare lo sfratto del Liceo Alberti, che resta uno degli istituti superiori storici del capoluogo». A lanciare l’appello è il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che nel complesso scolastico sul viale Colombo ha frequentato anni di studio e lezioni. «Un ricordo legato a tantissimi giovani, professionisti in tante discipline lavorative, sportive, culturali». Lo sgombero, legato ai progetti di riqualificazione dell’Autorità portuale sull’area attorno all’edificio, è diventato un caso anche politico: «Non ci sono dubbi», dice ancora Tocco, «che l’ente abbia nuovi programmi di sviluppo per il caseggiato, in una posizione strategica sul lungomare che corre verso Su Siccu. Sarebbe un boccone amaro perdere un istituto storico per il capoluogo». La nuova scadenza per l’addio definitivo degli studenti alle aule del liceo è prevista per il 31 dicembre 2024. «Speriamo si trovi una soluzione per scongiurare l’abbandono dell’edificio», conclude, «ma penso occorra, allo stesso tempo, proporre un’alternativa per la realizzazione o la ristrutturazione di un caseggiato che possa ospitare il liceo scientifico. All’interno della città ci sono tanti edifici pubblici inutilizzati che potrebbero ospitare gli studenti dell’istituto Alberti».

