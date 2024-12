Tocco: «La città è invasa dai rifiuti» 

Emergenza rifiuti in tutta la città. Contenitori stracolmi di spazzatura, secchi pieni di buste, sacchetti fuori dai locali: un caos che ripropone un’emergenza senza fine, soprattutto nei giorni festivi. Da qui l’appello del capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco: «Occorre un intervento urgente per ripulire la città dalla spazzatura: il sistema di raccolta continua ad avere criticità nonostante il grande impegno degli operatori e delle ditte d’appalto. Nelle feste molte zone si sono ritrovate invase dalla spazzatura ai piedi dei palazzoni».

Sacchetti fuori dai cassonetti, marciapiedi sudici e alcune piazze trasformate in discariche a cielo aperto. È il caso di Is Mirrionis e di alcune strade a Sant’Elia. «Non è solo inciviltà», aggiunge Tocco, «la realtà è che occorre ripensare alle ecoisole e ai mega contenitori, per tutelare l’immagine del capoluogo. Nel corso delle commissioni consiliari abbiamo proposto interventi risolutivi per superare i disagi. Il sistema porta a porta», dice ancora, «non si è tradotto in significativi passi avanti sulla differenziata».

Per il capogruppo azzurro «non bastano i controlli: occorre una gestione diversa. L’auspicio è che il nuovo appalto porti una modifica nella gestione dei rifiuti. Abbiamo proposto maggiore attenzione nelle aree più a rischio, con l’aumento dei punti di raccolta e una nuova gestione».

