Tocco commosso: «Ottima esperienza, ringrazio tutti» 

L’ultimo giorno, nel suo ufficio al terzo piano di Palazzo Bacaredda, non è dei migliori. Edoardo Tocco sta per lasciare lo scranno di presidenza ed emozione e dispiacere prendono il sopravvento, velati dall’amarezza per aver perso il posto in Consiglio regionale per un pugno di voti. Una sconfitta che fa male. Sono stati cinque anni travagliati: Covid, cantieri, contestazioni. Cosa ricorda e cosa vorrebbe dimenticare. «Partiamo dall’aspetto negativo, i due anni di pandemia ci hanno misurato politicamente. C’è stato il distacco fisico dell’Aula, è mancato il rapporto diretto. Non è stato facile, ma abbiamo approvato delibere importanti». Il positivo? «Sono stati anni importanti per me, per la maggioranza e la minoranza. Credo di aver condotto al meglio i lavori grazie all’opposizione, sempre molto trasparente. Non ci sono mai stati i classici problemi di dialettica politica. Cercherò di fare tesoro di questi anni di esperienza, importantissimi per la città, nonostante i problemi causati dai lavori, che sono praticamente interminabili». Il futuro? «Sarà migliore, ma è costato caro a tutti noi nella campagna per le regionali».

