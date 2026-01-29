“Toccare per vedere” nel museo, luci spente per scoprire i reperti 

Sarà una visita completamente al buio, i partecipanti avranno la possibilità di toccare la storia con le mani. Proseguono i lavori per allestire la seconda sala espositiva al museo Santeru di San Vero, ma intanto proseguono anche gli eventi e le aperture straordinarie. Domenica torna infatti, con la seconda edizione, l’evento “Toccare per vedere”, un percorso tattile alla scoperta dei reperti. Dopo il successo dello scorso anno questa seconda edizione vede protagonista un percorso diverso e arricchito.

«Abbiamo aggiunto diverse riproduzioni e soprattutto abbiamo lavorato con diversi materiali. Questo ci permette di offrire un percorso più articolato e una manipolazione differenziata - afferma Barbara Panico, direttrice del museo – Gli utenti parteciperanno in piccoli gruppi, con turni scanditi dalle 15.30. I normovedenti sono così abituati ad affidarsi alla vista per conoscere le cose, che l’utilizzo del solo tatto stupisce tutti».

Quest’anno inoltre l’offerta si arricchisce con un percorso olfattivo. «Il lavoro sui diversi sensi ci sta aiutando a raggiungere un pubblico più eterogeneo ma, soprattutto, ci permette di offrire un’esperienza diversa dal solito - spiega Panico - L’esperienza al museo diventa immersiva, per una volta senza l’utilizzo di tecnologie, e inclusiva. Abbattiamo tante barriere, soprattutto riusciamo a lavorare su quelle cognitive e sensoriali, divertendoci ed emozionandoci».

Per partecipare all’evento è necessario prenotare (museosanteru@comune.sanveromilis.or.it, 3476529537). ( s. p. )

