Toccare il cielo con un dito I castells sfidano la gravità 

I castells, torri umane che sfidano il cielo, patrimonio immateriale dell’umanità, tornano ad Alghero dopo 25 anni grazie all’iniziativa coraggiosa e visionaria della colla costellera “Los Mataresos de l’Alguer”. È un ritorno che non parla solo di tradizione, ma di identità e rinsalda i rapporti tra la Riviera del Corallo e il resto dei Paesi Catalani.

Il progetto

Tutto nasce nell’ottobre del 2024 quando i Mataresos partecipano ai Castells di Tarragona e, in occasione del concorso, riescono a intessere rapporti con i Castellers de Sants, una dei gruppi piu forti della citta di Barcellona. Il risultato di questi contatti tra associazioni ha prodotto il progetto finale “Castells ad Alghero”, grazie al quale quest'anno, per la prima volta nella storia, si sono svolte due giornate di spettacolo, nell’ambito dei Focs de Sant Joan. L’evento straordinario si ripeterà anche per la festività di Sant Miquel, a fine settembre. I Mataresos stanno lavorando con dedizione, formando nuove leve, riallacciando i fili con chi ha custodito questo sapere per decenni. Non è un’impresa facile, ma ogni allenamento, ogni passo avanti, è già una piccola vetta conquistata.

“La colla”

Non è il primo gruppo che nasce fuori dai confini geografici della Catalogna, ma è sicuramente il primo in Italia. Il gruppo promotore ha dato risalto alla funzione sociale della colla: per montare (caricare) e smontare (scaricare) un castello con successo, i membri devono mostrare qualità come dedizione, fiducia, forza, rispetto e fraternità. Il progetto, nelle intenzioni dei Mataresos, non si limita al 2025, ma ha l'ambizione di diventare un appuntamento fisso, finalizzato a collocare Alghero sulla mappa mondiale dei castells, portando, ogni anno, gruppi diversi ad esibirsi accanto ai castellers algheresi. L’obiettivo è anche quello di facilitare e promuovere i rapporti culturali e di amicizia tra Alghero e il popolo catalano, al fine di valorizzare e incoraggiare l'uso della lingua. «Si tratta di un evento di importanza storica, considerando che le ultime visite dei Castellers catalani risalgono al settembre 1978 (Castellers de Vilafranca), quando la maggior parte dei Mataresos non esisteva ancora e all'agosto 2000 (Marrecs de Salt), in occasione del Raduno Internazionale della Sardana, la danza tradizionale catalana», spiegano i promotori, invitando chiunque fosse interessato a far parte di questo mondo, a prendere contatti con il gruppo attraverso i social network o via email (mataresosdelalguer@gmail.com).

La fiamma

Intanto sabato e domenica i Mataresos e i Castellers de Sants, noti anche come “Borinots”, hanno tenuto una sessione di allenamento congiunta sul lungomare Barcellona, dopodiché si sono esibiti tra le piazze storiche di Alghero e la muraglia, accompagnati dal suono delle gralles e dei tamburi. Ieri mattina, ancora, insieme alle autorità cittadine e all’Omnium Cultural, hanno preso parte al rito della Fiamma del Canigo, simbolo dell'unita dei Paesi Catalani. La fiamma è stata consegnata dai castellers catalani più giovani ai loro coetanei di Alghero, per testimoniare simbolicamente il passaggio delle tradizioni e della lingua attraverso le mani dei più piccoli, che rappresentano il futuro.

