05 novembre 2025 alle 00:16

Toccante cerimonia per i funerali del soldato morto nel 1944 

L’urna con le spoglie di Lazzarino Pinna, il soldatino di Maracalagonis, morto in Polonia nel 1944 durante la seconda guerra mondiale, riposa finalmente da ieri a tarda sera nel cimitero del suo paese. Quando i familiari e i fedeli sono arrivati nel camposanto si era già fatto buio in un clima di grande commozione, fra le note della banda musicale di Maracalagonis, il gonfalone del Comune, la sindaca Francesca Fadda, la bandiera dell’Associazione nazionale dei Caduti in guerra, militari dell’Esercito e dei carabinieri.

Sono stati i familiari di Lazzarino a portare l’urna avvolta dal Tricolare sino al piccolo loculo dove l’eroe riposerà finalmente in pace dopo la benedizione impartita dal parroco don Niccolò Prasciolu. Tanta la commozione per una storia che non si poteva dimenticare. Lazzarino partì in guerra a inizi Anni Quaranta. Nel 1944, morì in Polonia e di lui come di tantissimi altri soldati, si persero le tracce. Le sue spoglie sono state recuperate a Lambinowice, grazie ad uno straordinario lavoro di collaborazione fra Italia e Polonia che ha consentito di risalire alle salme di una trentina di soldati italiani morti nel Paese dell’Europa orientale nel corso del conflitto mondiale. (ant. ser.)

