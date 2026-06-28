Tocca subito a Sinner 

Londra. Il fascino della tradizione garantisce a Wimbledon il suo status particolare tra i tornei dello slam e il rito prevede che il primo giorno del torneo scendano subito in campo i migliori. E toccherà quindi a Jannik Sinner e Aryna Sabalenka aprire i giochi sul Centrale, ma tra le principali attrazioni di giornata ci sarà anche Novak Djokovic, che come l'italiano è al rientro dopo l'uscita anticipata dal Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz (che ha ripreso però ad allenarsi), Sinner si presenta all'All England Club da grande favorito e comincerà a scaldare i motori affrontando il serbo Miomir Kecmanovic (n.51 Atp), che ha battuto nei quattro precedenti.

Le parole

«Non sarà facile», ha detto l'azzurro. Il suo obiettivo principale è misurare le proprie condizioni, pur essendosi detto alla vigilia fiducioso e tranquillo per il lavoro fatto in quest'ultimo mese, anche contro l'insidia del caldo. In questi giorni è apparso rilassato, dopo le foto delle vacanze al mare in compagnia della fidanzata, tra un allenamento e l'altro si è concesso qualche pausa guardando in tv Antonelli e le Ferrari in Austria. Vuole tornare protagonista anche Djokovic, che si sente «meglio preparato» di quanto non lo fosse a Parigi, dove è stato eliminato al terzo turno da Joao Fonseca. Il sette volte campione di Wimbledon, ancora a caccia del record del 25° titolo Grande Slam, giocherà contro il cinese Wu Yibing.

Bellucci ko

La prima giornata vedrà in campo, per quanto riguarda gli italiani, anche Luciano Darderi, opposto allo statunitense Ethan Quinn: «Conosco bene questa superficie. Rientrare dopo essermi tolto le tonsille non sarà facile; l'operazione mi ha lasciato fermo per due settimane. Cercherò di godermi ogni momento anche se non sono al 100%». Tra gli italiani non ci sarà Mattia bellucci, fermato da un problema fisico.

Le donne

Nel torneo femminile, invece, sarà ai nastri di partenza Elisabetta Cocciaretto, che deve vedersela con la cinese Wang Xinyu. Ma è indubbio che tra le donne tutti gli occhi sono per Aryna Sabalenka e Serena Williams. La bielorussa arriva all'unico torneo del Grande Slam in cui non ha mai raggiunto la finale con poca fiducia dopo aver subito nette sconfitte sia a Parigi, sia a Berlino. E in più con la prospettiva di perdere lo status di n.1, che detiene da fine 2024, a favore di Elena Rybakina. «Ho imparato che non appena si inizia a pensare alla classifica, le cose possono sfuggire di mano. In questa fase della mia carriera, non mi interessano le classifiche ma spero che alla fine del torneo riuscirò a rimanere al vertice», ha detto Sabalenka, che dopo Parigi aveva ceduto alla frustrazione paventando l’idea di smettere col tennis. In un'intervista al Guardian, ha spiegato il motivo dei propri sfoghi in campo: «Cerco di controllarmi, ma certo ci sono ancora cose di cui non vado fiera. Certe colleghe quando mi incontrano pensano che sia una str...a, ma è solo l'atteggiamento che ho giocando, fuori dal campo sono completamente diversa». Grande attesa per il ritorno in singolare di Serena Williams: domani la 44enne americana sfiderà l'australiana e Maya Joint classe 2006.

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