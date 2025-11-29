Tocca all’Under 20 sfidare i bianconeri 

Simone Padoin torna a Cagliari. Non è chiaramente una nostalgica notizia di mercato, ma l’immagine che si vedrà questa mattina ad Asseminello alle 11. C’è, infatti, la Juventus anche sulla strada della Primavera e l’Under 20 bianconera è quest’anno guidata dall’ex tutto fare che vestì rossoblù per oltre cento volte dal 2016 al 2019.

Padoin era già vice nella passata stagione e oggi allena il gruppo più giovane della categoria per media-età dei giocatori schierati nelle prime dodici. Il Cagliari di Pisano, vittorioso nell’ultimo weekend, non è lontano in questa speciale classifica e anche questo sarà tra gli ingredienti che renderanno stuzzicante il 13° turno di Primavera 1.

