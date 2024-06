Tocca alle Semifinaliste 

Maccioni Marmi-Sardachem e Asd Il Club-De Amicis sono le due semifinali che si giocheranno sabato e dalle quali usciranno le due contendenti al titolo provinciale Over 55 dell’Msp.

Eliminazione

Spettacolo ed emozioni forti sono il comune denominatore dei quarti di finale giocati sabato scorso. Solo una sfida (quella di cartello) si decide nei tempi regolamentari, per le altre tre gare si rendono necessari i tiri dal dischetto che stabiliscono altrettante semifinaliste. La Maccioni Marmi al Comunale di Elmas conquista il passaggio del turno superando la Cooper Band 2-1 dopo una gara intensa, in quella che poteva essere considerata la finale anticipata, tra la squadra che ha vinto la stagione regolare e i campioni uscenti dell’Over 55, che non potranno difendere il titolo. A decidere la sfida a favore della squadra selargina sono le reti di Fanari e di bomber Monterastelli. La squadra di Ignazio Farci, in gol con Pili, esce a testa alta dopo aver chiuso la prima fase al quinto posto.

In semifinale

L’altro big match dei quarti ha messo di fronte Sardachem e Polisportiva Sestu. Sul sintetico di Monte Claro va in scena una sfida sostanzialmente equilibrata. Di fronte la vicecapolista del torneo e la terza classificata, che portano la gara oltre i tempi regolamentari finiti 1-1. I rigori premiano la Sardachem, che si impone 4-1 grazie al gol iniziale di Lobina e alle marcature dal dischetto di Lai, Piludu e Murtas.

Non vanno oltre lo 0-0 invece Campagnola/140 Gr. Spaghetteria e Asd Il Club. Anche in questo caso il quarto di finale disputato al Comunale di Monserrato si risolve dagli undici metri. Il 5-3 finale premia l’outsider Il Club: la matricola terribile, dopo aver chiuso il girone A al terzo posto, vola in semifinale prendendosi il lusso di eliminare la vicecapolista del girone B, che fino a sabato era ancora imbattuta. La squadra allenata da Toto Uccheddu saluta i playoff senza sconfitte nei tempi regolamentari.

Dischetti decisivi

Il campo Omega di Sestu ospita invece la gara tra la De Amicis e la Di. Fer., sfida che si chiude con un pirotecnico 2-2 nei tempi regolamentari. La sfida tra la quinta forza del girone B e l’outsider, che agli ottavi aveva estromesso con una sorprendente quaterna la corazzata Masnata Chimici, termina ai penalty con un 5-4 che consente alla De Amicis di Sandro Cocco di staccare il pass per la semifinale contro l’Asd Il Club. Sanna, Puddu e Sechi dal dischetto rimediano all’errore di Meloni, ma il grande protagonista è il portiere Mereu che neutralizza i rigori di Vargiu, Di Laura e Mascia. Non bastano le realizzazioni di Renda e Cao per un’ottima Di. Fer.

