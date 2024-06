Tocca al Portogallo di Cr7 

Lipsia. L’attesa è tutta per lui. Cristiano Ronaldo oggi diventerà il primo calciatore a giocare sei campionati europei. Una sfida nella sfida per la 39enne stella del Portogallo che a Lipsia alle 21 affronterà la Repubblica Ceca. CR7 da Madeira di record ne ha stabiliti tanti, a cominciare da quello di reti segnati all’Europeo, 14 finora, e punta a stabilirne altri: segnando in questo torneo diventerebbe il più vecchio marcatore di sempre nella competizione continentale superando l’austriaco Ivica Vastic, che nel 2008 lo ha fatto a 38 anni e 257 giorni.

Come nel 2016

Ma il Portogallo vuole anche ripetere l’impresa del 2016, quando divenne campione battendo la Francia padrona di casa ai supplementari. La Nazionale si affida a Roberto Martinez, già ct del Belgio, per chiudere con un successo il ciclo di una squadra di campioni. «Abbiamo lavorato da inizio ritiro per apprendere nuovi concetti tattici: i giocatori l’hanno fatto, e sono tutti in forma», ha detto il tecnico spagnolo alla vigilia della prima partita a Euro 2024. Il top però, avverte Martinez, non è ancora arrivato. «La squadra è preparata ma non è ancora al massimo, che potrà essere raggiunto solo dopo le prime tre partite». Di idea simile Ruben Dias, difensore del City. «Noi tra i favoriti? Non mi piace questo gioco. Conosciamo la qualità che abbiamo e le condizioni attuali utili a fare qualcosa di speciale, ma sappiamo anche che dipende dalle nostra capacità di restare compatti: ogni fase di un torneo come l’Europeo richiede questa capacità. Resettare dopo la propria stagione nei club e connettersi con tutti i compagni di nazionale è la ricetta giusta». Per Ruben Dias la squadra «è un buon mix di esperienza e gioventù e questo ci consente di affrontare insieme le difficoltà».

La prima del ct

Viceversa la Repubblica Ceca non va oltre i quarti di finale da 20 anni ed è guidata da un ct, Ivan Hasek, che arriva all’Europeo senza mai avere diretto la squadra in una gara ufficiale: prima di essere chiamato sulla panchina della squadra del suo Paese era stato fermo quasi due anni, dopo una stagione come ct del Libano. «I portoghesi giocano nei migliori club del mondo e arrivano a questa partita da favoriti, ma noi vogliamo vincere», sottolinea però il commissario tecnico, che poi su Cristiano Ronaldo dice: «A fine partita voglio poter raccontare di averlo battuto, non solo di averci giocato contro. Non si tratta però solo di lui e Bruno Fernandes, ci sono anche Bernardo Silva, Rafael Leão e molti altri. Conosciamo le loro qualità e non li sottovaluteremo, ma vogliamo concentrarci anche sulla nostra squadra». Il leader Tomas Soucek spiega che «non vogliamo essere trattati da outsider, si parte dallo 0-0 e abbiamo buone chance di fare bene. Vogliamo tutti avanzare e daremo il 100 per cento dal primo all’ultimo minuto. Credo che ci saranno molti cechi a fare il tifo per noi sugli spalti».

