Tocca a Zedda (Alessandra) «Sarò io la prima sindaca» 

Il momento di Alessandra Zedda è arrivato. Perso il treno per Villa Devoto, ha preso in corsa, un po’ per caso, quello per palazzo Bacaredda. Ma la candidatura a sindaco di Cagliari per il centrodestra non è un ripiego, anche perché l’ex vicepresidente della Regione, ora vicinissima alla Lega, aveva scelto di tirarsi fuori dalla politica attiva.

Cosa le ha fatto cambiare idea?

«La coalizione unita mi ha proposto la candidatura a sindaco, un lavoro così importante per la città che amo e in cui vivo. E non ho potuto rifiutare, non avrei potuto dare una risposta diversa».

Il Psd’Az non la sostiene: come intende ricucire lo strappo?

«La dialettica può essere anche dura ma auspichiamo di ritornare ad essere da subito una coalizione coesa. Spero che il Psd’Az accolga il nostro appello perché vogliamo prenderci cura dei cagliaritani e amministrare col massimo impegno e la passione per il bene del territorio, delle attività commerciali, del mondo del sociale e di tutte le componenti della nostra comunità».

Alle Regionali il centrodestra ha perso anche perché il sindaco Paolo Truzzu è stato bocciato dai cagliaritani. Come farà a recuperare il gap?

«Convincendo i cittadini che il centrodestra è ancora la forza migliore, perché ha tante sfaccettature, compresa qualche riflessione al suo interno. I cagliaritani sappiano che sono onorata di affrontare questa sfida: l’obiettivo è creare le condizioni ideali per il benessere e la crescita, questo interessa ai cittadini, al di là di qualsiasi ideologia».

Che voto dà a Truzzu come sindaco?

«Non faccio l’insegnante. Cagliari ha un grande patrimonio e non ho mai pensato che Truzzu potesse governare da solo: un’amministrazione ha un corpo dirigenziale, una struttura comunale, degli indirizzi politici, un Consiglio comunale e una Giunta. Da qui si riparte per correggere e promuovere la nostra idea di Cagliari capitale del Mediterraneo».

Ma non ha mai perso le staffe davanti a un cantiere?

«Certo, mi è successo anche a Roma. Ma se non facciamo alcun intervento, rischiamo di restare fermi. Ora la sfida è accelerare sui cantieri, migliorare per evitare errori. E certo non va tutto bene. Ma quando si riceve un’eredità, bisogna accettarne ogni contenuto, dandogli il massimo valore» .

È un’esponente storica di Forza Italia e si è avvicinata solo di recente alla Lega. I cittadini capiranno?

«La mia presenza qui oggi, con questa candidatura, è la mia risposta. Il mio avvicinamento alla Lega è per convinzione, la scomparsa di Silvio Berlusconi mi ha fatto assumere decisioni diverse, ma io mi sono sempre presentata come esponente prima di tutto del centrodestra».

Perché la stessa coalizione di centrodestra non ha scelto lei come candidata presidente alle Regionali?

«La scelta non è ricaduta su di me, è vero. Posso dire che con la lista civica di centrodestra che poi ho ritirato volevo attirare l’attenzione sul mio grande impegno a disposizione della coalizione. Sono rimasta nel centrodestra, la mia casa, ho aperto un dialogo di grandissimo valore con la Lega, col ministro Salvini e con la coalizione. Per le Comunali hanno scelto me che sono ritenuta parte attiva di questa coalizione. Possiamo anche litigare, ma c’è sempre la voglia di andare avanti assieme e ricordo a tutti che è dal 1994 che siamo qua. Questa coalizione può anche perdere una competizione elettorale ma alla fine vince la guerra perché riesce a restare unita».

È curioso che le abbiano offerto questa candidatura proprio quando è cambiato il coordinatore di Forza Italia.

«È solo un caso».

In campo c’è anche la candidatura di Giuseppe Farris: la preoccupa? Ha intenzione di contattarlo?

«Noi dobbiamo iniziare a pensare al futuro di questa città. Siamo già molto impegnati. Le nostre porte sono aperte al contributo di chi condivide le nostre proposte. Oggi il perimetro della coalizione è comunque definito. Farris ha tutto il diritto di partecipare a qualsiasi titolo alla competizione elettorale. È una persona di grandi competenze, e lo rispetto, come penso di dover rispettare gli avversari».

A proposito, teme di più Massimo Zedda o Piero Comandini?

«La città mi conosce per il mio impegno nelle istituzioni, e tantissimo come atleta e giocatrice. Degli avversari, gli atleti hanno un timore giusto e leale».

Quale futuro per lo stadio del Cagliari?

«Le strutture sportive sono servizi essenziali per il benessere delle città. Sono tifosa del Cagliari. Avere una squadra che gioca ai massimi livelli in uno stadio decoroso è un valore aggiunto per la città e non solo».

Se vincesse sarebbe la prima sindaca donna della città .

«Oggi Cagliari è pronta, e sarebbe un valore aggiunto»

